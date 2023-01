Miletić iznio šokantne tvrdnje o Osmorci: Evo gdje su sve NiP, NS i SDP popustili Dodiku

Ključni izazovi stranaka Osmorke

Govorio je i o situaciji kada su se u kabinetu predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamenta BiH, Denisa Zvizdića, sastali on, Sabina Ćudić i Peđa Kojović iz Naše stranke.

- Sabina i ja smo smo protestvovali za imenovanje Čavare, a da nismo ja i Kojović glasali za Čavaru ovog ne bi ni bilo, što smo mi uradili pod izgovorom da se stvari moraju otkočiti. Nakon toga šta se desilo, mene su moji glasači popljuvali. Ja sam objasnio da to moraju gledati kao vid žrtve mene i Kojovića. Sad izgleda da smo mi njima samo glasačka mašinerija da bi oni zasjeli u određena mjesta - kazao je Miletić o liderima stranaka Trojke.

Dotakao se toga i šta su ključni izazovi stranaka koje čine Osmorku.

- Problem je nedostatak komunikacije. Mislim da se predstavnici ove tri stranke nekorektno ponašaju. Puno odluka su donosili o kojima mi nismo imali pojma. Jedna od stvari, ja sam recimo učestvovao u pisanju onog famoznog sporazuma. U pripremi se desila jedna vrlo čudna stvar, oni (Trojka) su ga od SNSD-a dobili dan ranije i NiP i SDP su ga imali dan ranije da bi ga meni dali taj dan na sastanku u 11 sati. Htjeli su da mi imamo što manje primjedbi na taj akt - objašnjava Miletić.

Naveo je i nekoliko primjera poput onoga, da je iz preambule sporazuma izbačen pasus o saradnji BiH sa NATO-om te da je to naknadno ubačeno na njegovo insistiranje.

- Govorili su o famoznim investicijama RS kada je u pitanju BiH. U prvoj tački neko je pametno smislio da bilo koje ministarstvo na državnom nivou može dati odobrenje za bilo koju investiciju. Očigledno se radi o gasovodu, aerodromu, Buk-bijela, šta su već namjerili ovi iz RS. I zaista su to uvažili i stavili Predsjedništvo i Parlament BiH kao organe koji donose odluke - naglasio je.

Kazao je i kako je njegova stranka tražila da se u sporazum vrate ukidanje PDV-a i akciza jer je to jedino realno što postoji na državnom nivou da život građana barem malo bude poboljšan.

- Onda, pozivaju se na ustavnu apelaciju, pitali smo čija je to apelacija, a znamo da je Ljubićeva, dok je mi možemo ostali to smatrati čime želimo. Spominju i presudu Suda u Strazburu, a barem po jedna se odnosi na entitete i ja sam tražio sam da se ubace i odluke o predsjedništvima FBiH i RS. Oni to nisu ubacili i dokument je ostao kakav jeste - istakao je.