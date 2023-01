Ivana Marić: Što ne mogu na rende kora i odjednom poštenih političara

- Što ne mogu na rende kora i odjednom poštenih, moralnih i principijelnih političara. Svi oni su već dugo u politici i nisam ih čula da su se prethodnih osam godina bunili protiv crnolistaša ili drugih kadrovskih rješenja? Da li su pokretali inicijative za smjene takvih kadrova? Da li su pozivali narod da se riješimo takvih političara? I zašto nisu? Gdje ste do sada bili da morališete i ucjenjujete SDfA, HDZ i SNSD - navela je ona.

Sada biramo između dokazano loših, koji ništa ne rade

- Daleko je to od savršenog, ali mi sada biramo između dokazano loših, koji ništa ne rade, koji nas bezočno pljačkaju i šire strah i nacionalnu mržnju i onih koji bar nešto rade, koji su spremni na razgovor i rad i koji će uspoistaviti agencije koje će i njima samima otežavati kriminal i korupciju. Možda ne bi bilo loše da se neki od ovih moralnih političara prisjete ko su im mentori i kakva je njihova veza sa kriminalom i korupcijom. Možda bi se neki od njih mogli sjetiti i šta su oni sami uradili ali su se uspjeli izvući nekažnjeno pa sad morališu drugima koji se nisu uspjeli izvući. Možda bi neki od njih zažmirili na predložena kadrovska rješenja da su oni dobili pozicije koje su davno zapikali - istakla je ona.

Marić je pitala rade li to zato što im je stalo do građana i ono malo birača koji su im dali podršku ili time žele poboljšati svoje pregovaračke pozicije za dobijeanje resora koje žele i imenovanje njih ili njihovih kadrova za ministre i direktore.

- Ili misle da je dobro da se u vlast vrate SDfA jer je to jedina alternativa. Da ih podsjetimo da je za vrijeme njihove koalicije sa Dodikom i Čovićem bilo mnogo više kadrova sa kriminalnom prošlošću i sadašnjošću, da je Dodik usvajao zakon o državnoj imovini, da je Dodik svake godine slavio 9. januar i da je Čović godinama blokirao sve procese. Da podsjetimo da ta koalicija za 4 godine nije usvojila nijedan od 14 uvjeta za članstvo u EU. I sada treba da se vratimo na to jer pojedinci nisu dobili ono što su željeli. Ljudski je da oni ucjenjuju i uvjetuju postavljanjem svojih kadrova ali nam nemojte to prodavati pod principijelnost kad svi dobro znamo u kakvom blatu smo zaglavljeni i da alternative realno i nemamo - dodala je Marić.