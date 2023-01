Elmir Sadiković, šef Odsjeka za politologiju FPN-a UNSA-e, za "Avaz": Ne treba dozvoliti da se dogodi bilo kakav incident

Vizija razvoja

Kako komentirate trenutnu političku situaciju u BiH? Jesmo li pred novim blokadama u procesu formiranja vlasti ili će potpisnici sporazuma („osmorka“, HDZ, SNSD) izdržati napade kojima su izloženi i prije nego što su do kraja formirali vlast?



- Iluzorno je očekivati da će HDZ BiH i SNSD promijeniti kurs svoje politike, bez obzira na to ko je treći partner u vlasti. Apsolutno su u povoljnijem položaju u odnosu na “osmorku” i suštinski upravljaju procesom. Ideološka heterogenost, stranački interesi, pa i personalne ambicije pojedinaca definitivno umanjuju politički kapacitet “osmorke”.

Tako da ne mislim da su HDZ i SNSD pod nekim pritiskom. „Osmorka“ je pod velikim unutrašnjim i vanjskim pritiskom koji će biti sve izraženiji. U ovom procesu formiranja vlasti prema HDZ-u i SNSD-u se moraju jasno postaviti granice ispod kojih se ne može ići. Politika koja se svede samo na borbu za vlast nije državotvorna politika.

Inferioran položaj integrativnih bosanskohercegovačkih političkih stranaka rezultat je loših, posebno kadrovskih politika u protekloj deceniji. To je dovelo do fragmentacije i feudalizacije politike. Izgubile su se ideologija, vizija razvoja države, a političke odluke su često refleksija ličnih odnosa pojedinaca koji upravljaju strankama. Tako se ne gradi država.

Očekujete li, u tom smislu, nove odluke visokog predstavnika? I kako gledate na njegov angažman u BiH?

- Prisustvo visokog predstavnika je nužno. Podržavam njegov angažman i očekujem da će svojim odlukama na osnovu nadležnosti i odgovornosti koje ima prema Općem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini reagirati na sve aktivnosti kojima se narušavaju suverenitet i ustavni poredak Bosne i Hercegovine.

Svoju odluku o izmjenama Izbornog zakona je obrazložio motivom da se deblokira proces formiranja federalne vlasti. Kao što je riješio pitanje finansiranja izbora, očekujem da će svojim budućim odlukama trajno isključiti samu mogućnost blokada i da će njegove odluke obuhvatiti i državni nivo vlasti.

Pred nama je obilježavanje neustavnog dana RS u Istočnom Sarajevu uprkos upozorenjima i visokog predstavnika. Koliko dugo će trajati nepoštivanje odluka Ustavnog suda, ko to može, treba, mora zaustaviti?

- Žalosno je što politika u RS na ovaj simboličan način nastavlja kontinuitet identifikacije s politikom koju je sud Ujedinjenih naroda osudio kao politiku genocida i najtežih oblika ratnih zločina. Obilježavanje tog neustavnog dana u predgrađu Sarajeva jasna je politička provokacija. Teško je ostati ravnodušan, ali treba biti racionalan i ne dozvoliti da se dogodi bilo kakav incident.

To bi išlo u prilog samo organizatorima tog događaja. Upravo u ponedjeljak, 9. januara, na Fakultetu političkih nauka će se održati promocija knjiga “Presretnuti razgovori - pripreme za rat” u izdanju FPN-a te „Srebrenica Memorial Center“ i “Torture, Humiliate, Kill: Inside the Bosnian Serb Camp System”, autora dr. Hikmeta Karčića u izdanju „University of Michigan Press“.

Činjenicama i na civiliziran način svi trebamo dati svoj doprinos istini o periodu agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. To je dugotrajan, težak, ali jedini ispravan put. Ne mislim da se administrativnim ili pravnim mjerama može promijeniti sadašnja, politikom kreirana percepcija tog događaja kod većine srpskog naroda u RS.