Enver Kazaz za "Avaz": Ako se ne urazume Stranka za BiH i NES, Fadilov mandat će se produžiti u beskraj

Dodikov separatizam

- Naravno, simbolički diskurs se vodi protiv Dodikovog separatizma, važan je ali je isto tako važan i mnogo važnije što hitnije formirati Vladu FBiH. Sadašnja situacija pokazuje da Osmorka, svedena za Šestorku, ne bi bez Stranke za BiH i NES-a mogla tako lako formirati stabilnu većinu u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, ali ne bi stabilnu vladu, odnosno većinu, mogla formirati ni koalicija SDA ni DF zbog HDZ-ovih zahtjeva – kazao je Kazaz.

Ističe da je Novalićeva vlada ušla u drugi tehnički mandat.

- Ona je praktički na vlasti osam godina, Federacija je zarobljena. Projekti naprosto stoje, inflacija galopira, ekonomska kriza je na vrhuncu, demografska kriza također, a većina stvari vezanih za potrebe građana, rješava se na tom nivou. Ako se ne urazume Stranka za BiH i NES, moglo bi se dogoditi da taj tehnički mandat vlade Fadila Novalića produži do u beskraj. To bi značilo umrtljavanje i Federacije i izlazak u susret Dodikovim zahtjevima kojima je RS kao centralizirani entitet potpuno funkcionalan, a Federacija nefunkcionalna – izjavio je Kazaz.

Dodao je da bi to produbilo krizu u BiH i odgovorni za to bi bili isključivo članovi NES-a i Stranke za BiH, ako se mogu suočiti sa tom odgovornošću i izaći predsvoje birače, pravdajući i to nekakvim kvazi patriotskom, kvazi principijelnom politikom, onda njihovi birači, siguran je u to, nisu glasali za njih da se produbljuje kriza u Federaciji, kao što je, kako kaže, siguran u to da vlada Osmorke zajedno sa HDZ-om pokrenula bitna pitanja u funkcioniranju vlasti u FBiH.