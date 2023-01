Ferid Spahić, jedini preživjeli s jame Paklenik: Ko se još ponosi zločinima

Snimak strijeljanja

Parade, postrojavanja, simboli i uniforme vraćaju ih u vrijeme kada su smrti gledali u oči.

- Brine me ludilo u tom narodu. Rijetki su oni među njima koji se bune protiv toga. Nevjerovatno je da se ljudi u 21. stoljeću ponose zločinima. To je inat. Šta slave? 9. januar i dokument sa strateškim ciljevima za koje im je i Mladić rekao da je to genocid, da se narod ne može “prosijati”.

Ja još ne mogu pogledati snimak strijeljanja Srebreničana kod Trnova. Jednostavno ne može organizam da podnese da ljudi stoje okrenuti leđima, a “junaci” pucaju u njih. I kako sad narodu otvoriti oči - kazao je Ferid Spahić, Višegrađanin koji je u junu 1992. preživio strijeljanje na jami Paklenik kod Sokoca.

Jedini je od 50 zarobljenih Bošnjaka iz njegovog Smriječja i drugih sela kod Višegrada koji su zarobljeni na prevaru te koji su, uz obećanje da će biti evakuirani prema Skoplju, dovedeni do mjesta strijeljanja.