Akademik Žarko Papić za "Avaz": Fadil Novalić je za Ginisa

Situacija u BiH se u posljednjim sedmicama dramatično pogoršala, kao da je svima, sa svih strana, stalo da se uguši nada u bilo kakvu promjenu u BiH. Ovo je za "Avaz" kazao profesor Žarko Papić, dodajući da promjenu najavljuje drugačiji koncept i novi pristup kakav je ponudila osmorka.

- S jedne strane "duboka država" ili duboki sistem SDA se digao na noge iz sve snage, a mislim da je dio toga i istupanje Stranke za BiH i NES-a iz koalicije na državnom nivou. S druge strane, kao da je Dodiku i SNSD-u stalo da nevjerovatnim glupostima, potpuno necivilizacijskim potezima što više provocira SDA i daje joj materijal za napade na osmorku. Govorim i o odlikovanju Putinu, i o ovom karakteru proslave 9. januara. Jedna je stvar što je to neustavno, pa možemo se igrati legaliteta, a druga što je to čista kopija Putinovih parada u Moskvi. Malo je reći da je to provokacija. To je pokazivanje prirode režima – kaže profesor Papić za portal "Avaza".



Na udaru decenijama stvaranog sistema

Zbog svojih principijelnih stavova, objektivnosti, pa i posvećenosti boljoj BiH, Papić se proteklih dana našao na udaru decenijama stvaranog sistema, koji se po prvi put suočava s mogućnošću da ostane bez poluga vlasti i pristupa budžetima. Kaže da je nemoguće izdržati odmazdu nakon svakog istupa u kojem podrži osmorku i drugačiji pristup problemima u ovoj zemlji. - Ja u posljednjih osam dana registrujem šest napada na moje stavove samo zato što sam se usudio da je osmorka dobra ideja. Duboki sistem je izabrao nekoliko angažovanih intelektualaca. Meni je stalo do BiH, stalo mi je do pobjede BiH. Parafraziraću Đorđa Balaševića: “Ne volem intelektualce koji zabrinuto vrte palce”. Upravo je riječ o tome. Stalo mi je do BiH, stalo mi je do mira i napretka, a nije mi stalo da sjedim u ćošku – ističe Papić.



Formirati federalnu vlast što prije