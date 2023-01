Drljević o novom soju koronavirusa "Kraken": Širi se najbrže od svih do sada, jako je zarazan

U decembru preminulo 10 osoba

Soj "Kraken"

Ono što zabrinjava stanovništvo jeste novi soj "Kraken". Iako još uvijek nije potvrđen u našoj zemlji poznato je da je vrlo zarazan te da na njega nisu imuni ni oni koji su preboljeli kovid ili vakcinisanjem stekli imunitet.

Ednan Drljević, infektolog savjetuje: "Ovaj virus je postigao to da je se jako brzo širi, do sada najbrže od svih virusa. Jako je zarazan, jako se brzo širi, ali na svu sreću, ne izaziva teže kliničke oblike bolesti".

Na oprez pozivaju i iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH kada je riječ o vakcinama za ovaj soj. Na pitanje o tome treba li nova jača doza vakcine, odgovaraju treba, ali ne treba je očekivati još.

- Iako se to čini jednostavno pitanje odgovor je složeniji. Mi što se tiče soeva koji su kod nas prisutni treba raditi pretrage koje su prilično složene i poprilično skupe. One se rade a mi pratimo situaciju ne samo kod nas nego i u Evropi. Ono što je kod nas glavni cirkulirajući soj to je BA4, to je ovaj Omikron, koji je zapravo najpopularniji i cjepivo koj dolazi je zapravo pravljeno prema tome naveo je Skočibušić.

Infektolozi savjetuju građane da jačaju imunitet, ali i da nastave sa dezinfekcijom ruku i nošenjem maske u prostoru gdje se nalazi mnogo ljudi.