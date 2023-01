Vrijeme u BiH: U ovim dijelovima zemlje najavljen je snijeg

Prije podne u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima BiH sa susnježicom ili snijegom. U nizinama može padati i kiša. U ostalim područjima smanjenje oblačnosti.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 8°C, na jugu zemlje do 11°C.

U Sarajevu oblačno, prije podne sa susnježicom ili slabim snijegom. Temperatura zraka između 0 i 3°C.