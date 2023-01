Duraković: Niko se ne bori za državu, svi se bore ko će biti u vlasti, a Dodiku pružaju ruku i kriju se po kafanama

Zašto se uvijek krivac nalazi u nama?

Ukrupnjivanje probosanskog bloka

Pokret za državu je kriv i što Dodik paradira po Lukavici, kaže. Smatra kako je problem što nema koncepta ukrupnjivanja probosanskog političkog bloka koji bi se tome mogao suprotstaviti.

- Mi Bošnjaci koji živimo u Srebrenici kada gledamo političku scenu, niko se ne bori za državu, svi se bore ko će biti u vlasti. Svako pruža Miloradu Dodiku ruku, svi oni sjede s njim, traže da sjednu s njim, kriju se s njim po kafanama okolo Sarajevo i dogovaraju vlast.

A kada to uradi Ćamil, koji je preživio genocid i kojeg je izabrao bošnjački narod, to je problem. Ne optužujem ih, samo tražim od njih da nas čuju, jer ja zastupam Bošnjake u RS-u. Dođite, gospodo, kod mene, noćite jednu-dvije-tri noći, ali hajmo malo i u Višegrad, pa kad se četnici postrojavaju u Draževini, da onda vidimo gdje je ta međuentitetska linija, kad se Bošnjaci u Dobrunu kriju po podrumina, kad ne smiju da izađu iz kuće.

Ja ću za svoj narod dati sve, a to da zazirem pred Miloradom Dodikom ili pred nekim političarima u Sarajevu, to neću nikad. Niti me on prepada niti oni - zaključio je Duraković u "Mreži" Federalne televizije.