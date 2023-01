Nastavljeno suđenje crnolistašu: Kako su se Novalić i Hodžić dva puta "prvi put sastali" i o čemu su razgovarali

Na početku je tužilac Džermin Pašić pročitao prvi zapisnik o ispitivanju Fadila Novalića, koji se tiče zaključka Vlade FBiH od sjednice održane 16. marta 2020. godine, međusobnih kontakata između optuženih te kako se od prvobitnih HCV003 respiratora došlo do ACM812A.

Novalić zahvalan Solaku

Istakao je da je od Srebrene maline bilo više ponuda, a da je jedne prilike vlasnik te kompanije optuženi Fikret Hodžić nenajavljen došao da govori o tim respiratorima te da nije bilo riječi o kvalitetu samih respiratora, nego da se hvalio kako samo on to može nabaviti. Ipak, Fikret Hodžić je o njihovom sastanku rekao nešto drugo. Iako se iz Novalićevog izlaganja može zaključiti da su se oni sastali prije zaključivanja ugovora, Fikret Hodžić je kazao da su se sastali nakon potpisivanja ugovora i da mu je tom prilikom Novalić kazao da je ponosan na njeg i zahvalan, a da je Hodžić njemu najavio kada će doći respiratori, a da su drugi put slučajno sreli na jednoj televiziji.

Crnolistaš Novalić je tom prilikom govorio da je Federalna uprava civilne zaštite samostalni organ, a da im on nije mogao izdavati naredbe. Podsjetio je da je tada proglašeno stanje prirodne nesreće i da je Vlada, a ne on lično, donio uputu, koja je opća te da nije naznačeno koji tačno i koliko respiratora se nabavlja, dok je na Vladi bilo da obezbijedi nedostajuća sredstva. Tom prilikom je kazao i da je najveća uloga na Federalnom štabu civilne zaštite.

Riječi je bilo i o Viber prepiskama, gdje je Novalić govorio da on ne briše poruke, nego mijenja mobitel svaki mjesec zbog ranijih iskustava s "industrijskom špijunažom".

Novalić je govorio o još jednom sastanku s Fikretom Hodžićem, za koji je rekao da mu je prvi put da se sastao s njim, a koji se desio kada je već izbila afera, gdje je Hodžić, kako je on naveo, bio emotivac i rekao da će izaći na Face televiziju i sve reći. Ipak nije jasno, kako ovo može biti prvi sastanak, ako je ranije kazao da je Hodžić dolazio da ga ubjeđuje da on jedini može nabaviti respiratore.

Ispitivanja Solaka i Hodžića

Istakao je tom prilikom da su dolazile i brojne ponude od kompanija koje se ne bave time, a među njima i Srebrena malina, a kada su dobili nedostajuća sredstva od Vlade potpisan je ugovor sa Srebrenom malinom, a kako je on tvrdio, dvije vrste respiratora su se pominjale u ugovoru, jer je postojala greška.

Riječ je, nakon toga, preuzeo drugi tužilac Mirza Hukeljić koji je govorio o ispitivanju Fikreta Hodžića, a kako je kazao, njegove izjave su suprotne dokazima i izjava na glavnom pretresu zbog prebacivanja krivice između optuženih. Kaže da su se suprotnosti ogledale i u tome da nije Hodžić nije imao komunikaciju s Fadilom Novalićem, a da je sporan i način dostavljanja ponude, odnosno da je Bahra Džaka na ročištu rekla da su zvali Srebrenu malinu, a na ispitivanju da je mailom slao.

Hodžić je prilikom ispitivanja rekao da je htio pomoći državi i svojoj kompaniji te da je preko svojih kontakata došao do Kristijana Marića te da ga je Bahra Džaka iz Vlade FBiH kontaktirala i tražila da pojasni o kojim respiratorima je riječ, obzirom da je on, kako je naveo, nabacao dosta informacija jer nije ni on sam znao detalje. Kada je dobio od Marića detalje proslijedio je dvije ponude Vladi, od kojih je jedna potpisana.

Na pitanje tužilaca zašto su prvo HCV003 respiratori bili potpisani, a onda ACM812A, on je kazao, kao i Solak, da nije obraćao pažnju na to i da je greška uočena tek nakon nekoliko dana te se nakon toga potpisao novi ugovor. Da li je preko maila tada razgovarao sa Solakom i Novalićem nije se mogao sjetiti.

Govorio je i o tome da je kontaktirao Bahru Džaku kako bi se ubrzao proces nabavke u Zavodu, jer je riječ o stvarima koje su hitne.

Odbrana je rekla da nema ništa sporno u pročitanim iskazima.