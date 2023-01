Profesor Enver Kazaz odgovara Novaliću: Fadil nepogoda

Nije koza već je rog

Sada je profesor Kazaz odgovorio Novaliću na njegove pisanije po Facebooku.

- Na svom zvaničnom Facebook profilu na kojem se predstavllja kao vladin dužnosnik, prozvao me Fadil Novalić, najveća nepogoda koja je zadesila Federaciju BiH u zadnjih devet godina. Zbog toga što sam u izjavi za "Avaz" zastupao tezu da što prije treba formirati federalnu vlast, kako vlada Fadila Novalića ne bi ušla u drugi tehnički mandat, premijer reagira tvrdnjom da u našem ustavu nema tehničkog mandata. Nije koza već je rog. Voli to tako Novalić: izvrtati činjenice kako bi stvorio lažnu sliku stvarnosti. Da ne kažem to oštrije: prekrajati stvarnost, falsificirati je, učiniti nevidljivom njenu istinu i stvoriti sliku o sebi kao najboljem premijeru ikad.