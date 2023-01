Danas u "Dnevnom avazu" čitajte: Džuvo bi fotelju mimo zakona

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH čitajte: Džuvo bi fotelju mimo zakona.

Potrošeni policajac Almir Džuvo već mjesecima uveliko lobira kod stranaca da bude novi/stari direktor Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) te igra na kartu očite prevare i obmane. Krije da Zakon o OSA-i strogo zabranjuje da bude treći put imenovan za čelnika ove službe. On je čak 11,5 godina bio na čelu OSA-e.

Javnost u našoj zemlji, ali i regionu bila je šokirana nakon što je nastavnik Samir Alihodžić, koji je pravomoćno osuđen za pedofiliju, bio vraćen na posao u sarajevskoj Osnovnoj školi „Grbavica I“. Tada su mnogi nadležni šutjeli, uključujući i ministricu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naidu Hotu-Muminović. Međutim, "Avaz" je došao u posjed dokumenata koji jasno pojazuju da je resorna ministrica znala za slučaj Samira Alihodžića, inače bivšeg zeta njenog stranačkog kolege iz Naroda i pravde Kemala Ademovića.



Komentar dana napisao je Danijal Hadžović: „Bojovnik dinastije“.

Ajla Čeljo, inspektorica Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, uhapšena je jučer u akciji “Madam”. Sumnjiči se da je počinila krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi, a uhapšena je s označenim novčanicama nakon što je od vlasnika jednog biohemijskog laboratorija u Sarajevu prethodno tražila novac.

Politolog, politički analitičar i nezavisni politički konsultant Davor Gjenero za "Avaz" je komentirao obilježavanje 9. januara, neustavnog dana RS, kao i odluku Milorada Dodika, predsjednika manjeg bh. entiteta, da odlikuje ruskog predsjednika Vladimira Putina.



- Očito je da je on ponovno svojevrsna “Putinova avangarda”, da je radikalniji od pozicije Beograda, ali i to da Beogradu odgovara da on preuzima tu kvazilidersku ulogu regionalnog štetočine - kazao je, između ostalog, Gjenero.



Saznajte zašto je fenomenalni golgeter Said Hamulić ličnost dana.

Odlukom Uprave „Avaz-roto pressa“, Miralem Aščić novi je glavni urednik "Dnevnog avaza".

Invazija Rusije tjera Ukrajince na korake na koje ranije nisu pomišljali. Prije odlaska u borbu mnogi Ukrajinci zamrzavaju svoju spermu i na taj način osiguravaju potomstvo u slučaju teškog ranjavanja ili pogibije.

Kraken, novi soj koronavirusa, odnosno XBB.1.5 podvarijanta omikrona, agresivno se širi Sjedinjenim Američkim Državama, a stigao je i na Balkan. Saznajte koliko je opasan kraken.



Posljednjih nekoliko godina brojni su primjeri obnavljanja starih mahalskih džamija, starih nekoliko stoljeća, a koje se nalaze širom Tuzlanskog kantona. Tako obnovljene u izvornom obliku, pravi su ukras mahala u kojima se nalaze.



Polaznici mekteba u Zenici iznenadili Vejsila ef. Ramovića poklonivši mu odlazak na umru.

Sarajevo dobiva prvi edukativni dnevni centar za djecu i osobe s poteškoćama u razvoju.

Kantonalni sud u Tuzli prihvatio je prijedlog Tužilaštva Tuzlanskog kantona te je organiziranoj kriminalnoj grupi koju je predvodio Armin Šabanović zvani Šabani (25) iz Živinica, a koja broji sedam članova, produžio mjeru pritvora za naredna tri mjeseca. Šabanović je u garaži lomio dužnike. Pročitajte više o tome.

Dok susjedi, polako, ali sigurno, ulaze u projekt zvani Eurosong 2023., koji će biti održan u Liverpulu, naša zemlja i ove godine to veliko muzičko takmičenje može samo gledati na TV-u. Novaca i dalje nema, pa tako BiH nema ni teoretske šanse da ode u Liverpul.

Prvotimac i sportski direktor Željezničara Samir Bekrić (38) za “Dnevni avaz” govorio je o planu priprema i klupskim ciljevima.



Najbolji strijelac Real Madrida na oba fronta je Džanan Musa, koji ove sezone igra u životnoj formi.

Saznajte i šta je Ivica Obrvan, bivši selektor BiH, rekao za naš list.

