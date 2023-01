Treća radna sjednica Skupštine KS zakazana za 27. januar

Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo zakazao je za petak, 27. januar, treću radnu sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo, na kojoj će po skraćenom postupku biti razmatrani prijedlozi Zakona o izmjenama Zakona o šumama KS i Zakona o izmjeni Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći.

U okviru dnevnog reda naći će se i prijedlozi Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o turizmu, Zakona o komunalnoj policiji KS, te Prijedlog Zakona o uvjetima koje treba ispunjavati Kantonalna bolnica.

Nacrt Zakona o sportu KS je također uvršten u dnevni red ove sjednice Skupštine KS.

Pred zastupnicima će se naći i Odluka o proglašenju temeljnih udruženja kulture naroda Bosne i Hercegovine od posebnog interesa za Kanton Sarajevo, kao i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o poklonu između HOPE AND HOMES FOR CHILDREN Engleska i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, kojim HOPE AND HOMES FOR CHILDREN Engleska poklanja nekretninu upisanu u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu u naravi stambena zgrada površine 95 m2 i dvorište 215 m2 ukupne površine 310 m2.

Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekt „Tramvajska pruga Ilidža – Hrasnica, kao i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" takođe će se na istoj sjednici naći pred zastupnicima Skupštine KS.

Prije upoznavanja sa redovnim informativnim materijalima, zastupnici će se izjašnjavati i o Nacrtu privremene odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Sarajevsko polje”, saopćila je Služba za protokol i press KS.

Prema Poslovniku Skupštine KS, ovaj dnevni red može biti dopunjen dodatnim tačkama, i to najkasnije četiri dana prije održavanja sjednice.