Konaković: Prethodnici su zbog stranačkih i ličnih interesa trgovali institucijama BiH, neke greške smo ispravili

Lider Naroda i pravde Elmedin Konaković se na društvenim mrežama osvrnuo na okolnosti prilikom formiranja vlasti na državnom nivou.

Ističe da svaki dan pregovora potvrđuje ono što su već znali.

Trgovalo se institucijama

- Naši su prethodnici zbog stranačkih i ličnih interesa trgovali institucijama Bosne i Hercegovine, tražili i dobijali pozicije za važne pojedince iz stranke i doveli nas u nepovoljan položaj. U korektnim pregovorima smo neke greške već ispravili, pregovarači sa druge strane su bili korektni - naveo je.

Pojašnjava da su uočili neke anomalije.

- Večeras smo u razgovorima o institucijama uvidjeli još jedan debalans na našu štetu, popravili smo i to. Sad gledam hajku “zaštitnika”, njihovih privatnih novinara i medija. Najavljuju imenovanja iz SNSD-a, na sva zvona viču kako su to loša rješenja, a ne kažu da su te iste ljude imenovali ranije i da su na tim funkcijama proveli dugi niz godina - piše on.

Dignuta velika buka

Kaže da pišu i da su neke agencije isporučili pregovaračima iz RS-a, a ne navode da su sada na čelu tih agencija kadrovi iz RS-a.

- Veliku su buku digli, svaki dan spinovi i laži koje istinama razbijamo. Zbog naše domovine Bosne i Hercegovine.