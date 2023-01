Izabrani konsultanti za projektiranje megatunela: Prenj se počinje graditi sredinom godine

U Javnom preduzeću „Autoceste FBiH“ izabrali su konsultanta za izradu idejnog projekta s elementima glavnog projekta za ugovor o izvođenju radova za tunel Prenj i dokumentacije za nadmetanje.

Kako nam je potvrđeno iz ovog preduzeća, riječ je o konzorciju koji predvodi slovenska kompanija „Elea iC“ iz Ljubljane, a, prema potpisanom ugovoru vrijednom 5.934.530,80 eura, planirani završetak posla je 23. juni 2023. godine.

S druge strane, međunarodni tender za izbor izvođača radova za izgradnju tunela dužine 10.450 metara, najsloženijeg građevinskog poduhvata i te zapravo ključne dionice za cijeli Koridor 5C, završen je.

Pristigle prijave

- Nakon pregleda pristiglih prijava i sagledavanja svih detalja vezanih za tehničke i finansijske pojedinosti u odnosu na tender završen je postupak pretkvalifikacija, odnosno sačinjena je uža lista ponuđača koji ispunjavaju uvjete i prolaze u narednu fazu tendera. Druga faza podrazumijeva dostavljanje finansijskih ponuda pretkvalificiranih ponuđača - potvrdili su nam iz „Autocesta FBiH“.

Planirani početak izvođenja radova je prva polovina ove godine za izgradnju pristupnih cesta za tunel Prenj, tako da će odabrani izvođač odmah po potpisivanju ugovora moći započeti s radovima i na iskopu tunela.

Inače, tunel Prenj tehnički je najzahtjevniji i jedan od najkompleksnijih objekata u historiji građevinarstva BiH. Riječ je o tunelu dužine 10,4 kilometra, što je deveti najduži cestovni tunel u Europi,a prvi je u BiH koji prelazi granicu od šest kilometara.

To je generacijski projekat, koji će svojom dužinom i kompleksnošću nadmašiti sve do sada izgrađene objekte u regionu, pa i šire. Osim tunela Prenj, ova dionica podrazumijeva pristup sjevernom i južnom portalu tunela, pa se ukupna dužina povećava na 12 kilometara.

-S obzirom na to da su do sada urađena brojna ispitivanja i studije ne očekuju se veće poteškoće prilikom realizacije ovog projekta. Na prvoj trećini dionice od Konjica prema Mostaru nešto su lošiji uvjeti iskopa tunela i može se očekivati jedan do dva rasjeda, dok ostatak od dvije trećine prema Mostaru uglavnom se očekuje čvrsta stijena-pojasnili su iz „Autocesta F BiH“.

400 miliona eura



Izgradnja tunela Prenj, trebala bi trajati šest godina,a gradnju tunela finansirat će Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) sa 110 miliona eura, a Evropska investicijska banka (EIB) sa 150 miliona eura. Ukupna procjenjena vrijednost tunela Prenj je oko 400 miliona eura.

Radovi u vrijednosti od 20 miliona eura odnose se za izgradnju pristupnih cesta za tunel Prenj u ukupnoj dužini od 14 kilometara.