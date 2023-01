Tanja Fajon: Kristijan Šmit iskreno želi pomoći BiH i ima potencijal za to

Tanja Fajon, šefica diplomatije Slovenije, bila je gost Face Televizije, gdje je govorila o brojnim temama. Ona je poručila da nikada nije čula da Evropska unija ima problem s BiH zbog muslimana.

- BiH može biti tempirana bomba ako nema jasnog evropskog pristupa. EU je osudila Dodikovo odlikovanje Putina, radimo na procesu proširenja zbog ideja o secesiji, podjeli ili stvaranju trećeg entiteta. Neće doći do sukoba u BiH, niste sami, imate velikog prijatelja - kazala je ona.

BiH ima jasnu evropsku perspektivu

Dodala je da kandidatski status znači da BiH sada ima jasnu evropsku perspektivu i jasniji cilj šta treba raditi.

- EU je pružila ruku, a do političara u BiH je koliko će jako stisnuti tu ruku. BiH je dio Evrope i uvijek će to biti, građani su zaslužili kandidatski status. Političari su svjesni koliko im je velika odgovornost, BiH je izgubila puno vremena u približavanju EU. Razgovarala sam s političarima u BiH i ponudila im pomoć slovenskih stručnjaka u ispunjavanju 14 ključnih prioriteta. Proces proširenja EU me brine, jer je prespor i nema dosljednosti EU - istakla je Fajon.

Pojašnjava da je rat u Ukrajini promijenio geopolitičku sliku.

- Zapadni Balkan nam je potreban za sve zajedničke izazove. Koliko brzo će Zapadni Balkan ući u EU zavisi od svih nas. Imamo pojave novodobnog fašizma u susjedstvu, svako prekrajanje granica je opasno i neprihvatljivo. EU pregovara sa BiH kao s jednom zamljom, samo ovakva, jedna BiH, može ući u EU. Nikada nisam čula da EU ima problem s BiH zbog muslimana. Evropa je otvorena za sve religije, kulture i historije. BiH može biti tempirana bomba ako nema jasnog evropskog pristupa. Ako nema jasnog cilja EU, Zapadni Balkan može biti igralište za različite geopolitike - poručila je Fajon.



Sankcije Dodiku

Osvrnula se i na sankcije Dodiku.

- Uvođenje sankcija EU Dodiku je teško pitanje. EU je osudila Dodikovo odlikovanje Putina, neobično je vrijeme za dodjeljivanje priznanja Putinu. Radimo na procesu proširenja zbog ideja o secesiji, podjeli ili stvaranju trećeg entiteta, nešto nije uredu kada toliko mladih ljudi odlazi iz BiH - poručila je ona te zaključila:

-O svemu što Srbija i Hrvatska budu radile prema BiH, sudit će ljudi. Podržavam ulogu visokog predstavnika, Šmit iskreno želi pomoći BiH i ima potencijal za to. Neće doći do sukoba u BiH, niko nije spreman na sukob. Pratimo sve, ponekad i sa zabrinutošću. Političari ne bi toliko rizikovali da uđu u sukob.