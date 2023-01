Brat ranjenog Almira Raščića za "Avaz": U teškom je stanju, ali dok postoji tračak nade, nećemo odustati

Stanje Goraždanina Almira Raščića, koji je u petak navečer ustrijeljen u prolazu zgrade u kojoj je živio, nakon operacije je nepromijenjeno, kazao je za „Avaz“ njegov brat Admir Raščić.



Tračak nade

Prošla su tri dana od podmuklog napada u kojem je, za sada nepoznati počinitelj, iz neposredne blizine Almiru pucao u glavu, nakon čega je hitno prebačen u UKC Sarajevo gdje je operiran i od tada je u induciranoj komi.

- Situacija nije nimalo dobra. Doktori kažu da su povrede mozga mnogo teške, da mu s medicinske strane ne daju velike šanse, ali dok god postoji tračak nade mi ćemo se nadati – kaže Admir Raščić.

Članovi porodice danas su posjetili MUP BPK, tražeći informacije o dosadašnjem toku istrage. Osumnjičenih za ovo krivično djelo još uvijek nema.

- Bio sam sa ocem. Zanima nas dokle su, šta su, imaju li neke indicije, jer mi kao porodica smo na nuli, nemamo ni tračak neke sumnje. Kažu da se od danas uključuju razni organi, od FUP-a, OSA-e, SIPA-e ... Pustićemo ih da rade svoj posao, vjerovaćemo im, pa vidjećemo – kaže Raščić.

Nepoznat motiv

Ni porodici, ni sugrađanima nije jasan motiv zbog kojeg bi se neko odlučio na svirepi zločin, kakav ovaj grad ne pamti. U ovom gradu i ranije je bilo različitih krivičnih djela, ali ovako isplaniranih i izvršenih ne.

- Kao njegov brat volio bih da imam nekog na koga mogu da sumnjam. Ali nemam. Svi smo u šoku, zatečeni. Ja i Almir smo bliski, pričali smo jedan drugom sve, najmanji problem koji bi imao ja sam znao za njega. Mafija, dugovi, kriminal ... to su takve nebuloze. Znam da možda ispada, brat mi je pa ga nešto branim, ali apsolutno sam iskren i s vama, i organima vlasti. Nama, kao porodici, bi bilo lakše da znamo da je on bio u tim nekim poslovima, pa se desilo što se desilo, ali stvarno nije. On je uzoran, primjeran građanin, omiljen u gradu. Znaju ga svi, malo je ovo mjesto, svi se poznajemo. Vodio je ugostiteljski objekat. Htjeli, ne htjeli, dese se te neke čarke, nekog moraš istjerati napolje, ali nikad ni s kim nije imao problem do ove mjere da ti pucaš u glavu čovjeku s namjerom da ga ubiješ – ističe Raščić.