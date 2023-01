Džuvo nema podršku za direktora OSA-e

Almir Džuvo, kako stoje stvari, džabe je lobirao i strašio domaće političare navodima da ima podršku stranaca da bude novi direktor Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA).

Treći mandat

Prema informacijama „Avaza“, on više nije ni u kakvoj igri da bude novi/stari direktor OSA-e, kojom je bezuspješno rukovodio skoro 11 godina. Treći mandat teško da može dobiti, samo može sanjati o njemu.

Tačnije, članovi osmorke, prije svega čelnici Naroda i pravde (NiP), ne žele ga za direktora ove moćne sigurnosne agencije jer su svjesni da se krši i Zakon o OSA-i, ali i toga da se Džuvo sam filtrirao u ovu priču pod krinkom da je častan policajac.

To je jasno dato do znanja i ostalim partnerima. Između ostalog, to je prošle sedmice najavio i lider NiP-a Elmedin Konaković.

Tako je Džuvo, koji se koristio obmanama i navodnom pričom da ima podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, ispao iz voza i iz utrke.

Novi kandidat

Sada je na liderima osmorke da nađu novog kandidata. U igri je i dalje nekoliko imena. Ključnu ulogu odigrat će predstavnici NiP-a, koji su u startu bili i protiv same pomisli da se na čelo OSA-e vrati teško kompromitirana osoba.

Ova stranka će, najvjerovatnije, dati prijedlog koalicionim partnerima.

Sada se traži ime profesionalca i osobe koja nije imala dodira ni s aferama ni sa zloupotrebama položaja.

Odakle mu putovnica

Džuvo je bio jedini šef obavještajne službe na svijetu s dva državljanstva, jer, osim bh. pasoša, posjeduje i hrvatsku putovnicu, iako je rođen u BiH.