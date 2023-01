Čović: Vijeće ministara iduće sedmice, obrisi Vlade FBiH za 15-ak dana

Bosna i Hercegovina trebala bi iduće sedmice imati Vijeće ministara BiH, a obrise Vlade FBiH za petnaestak dana, kazao je u četvrtak u Mostaru predsjednik HDZ-a i HNS-a BiH Dragan Čović.

- Mislim da će se iduće sedmice zakazati vanredna sjednica Predstavničkog doma PS BiH kako bi se potvrdilo Vijeće ministara, a onda će svakako jedan od prvih sastanaka izvršne vlasti BiH biti s Vladom RH, pa i u području znanosti i obrazovanja, što je nama jedan od prioriteta – rekao je Čović nakon sastanka s ministrom nauka i obrazovanja u Vladi Republike Hrvatske Radovanom Fuhsom.

Komentirajući izjavu zastupnika Stranke demokratske akcije u Parlamentarnoj skupštini BiH Edina Ramića koji je kazao da će SDA predvoditi bunt naroda ukoliko se bude desila značajnija izdaja interesa države Bosne i Hercegovine, Čović je rekao kako HDZ-u i HNS-u guranje u blato i vraćanje u prošlost uopće nije tema.

Opredjeljenje je evropsko

- Naše opredjeljenje je evropsko. Dali smo maksimalan doprinos zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske. Iduće sedmice vjerujem da ćemo imati Vijeće ministara, a petnaestak dana iza toga i obrise Vlade FBiH. Naš put je vrlo jasan, ubrzana integracijska aktivnost. Želimo stvoriti unutrašnju stabilnost u BiH. Oni koji će biti razočarani nečim ostavljamo njima i njihovim politikama da se bave time – naglasio je Čović.

Na medijske natpise u kojima stoji kako Borjana Krišto nije sigurna da će biti izabrano "njeno" Vijeće ministara BiH, zbog čega se navodno kandidirala i za Dom naroda PS BIH, Čović je podvukao kako je neko pomiješao odnose i procedure.

O Krišto

- Gospođa Krišto se našla na jednoj od listi za Dom naroda. Mi smo predali četiri liste. Jednu predvodim ja, a upravo iza mog imena je tek drugo ime gospođa Krišto, treće Darijana Filipović, itd. Drugu listu predvodi Zdenko Ćosić. Na svakoj listi imamo pet imena, to su naši potezi. Neka to tumači kako ko hoće, to je više sada za zabavu analitičarima. Krišto je danas kao predsjedavajuća Vijeća ministara u razgovorima s međunarodnim kolegama. Od iduće sedmice je predsjedavajuća Vijeća ministara u punom sazivu. Pred njima je jako puno posla i nadam se brzo zajedničkoj sjednici s predstavnicima Vlade RH kako bi evropske teme stavili na stol – rekao je Čović.

Kada su u pitanju kantonalne vlade, predsjednik HDZ-a smatra da će Vlada Zapadnohercegovačkog kantona biti formirana u idućih petnaest dana.

- Što se tiče te Vlade, to ćemo raditi paralelno sa Srednjobosanskim kantonom. Vjerujem da će dama predvoditi izvršnu vlast u ovom kantonu. Imamo potpuno osvježenje u izvršnoj vlasti – zaključio je Čović.