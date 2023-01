Škrijelj: Sebija Izetbegović ima četiri dosijea, ni u jednom nema diplome magistra

Senat Univerziteta Sarajevo opet nema odgovor na otvorena pitanja u vezi sa postdiplomskim studijem direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović. Dokumentacije i dalje nema, kao ni njezinog očitovanja. Formirana je nova komisija. Zašto ova trakavica traje tako dugo i koliko još komisija treba formirati da bi se utvrdile činjenice, odgovarao je za N1 Rifat Škrijelj, rektor sarajevskog Univerziteta.

Da li je Senat UNSA izgubio svoju svrhu ako ne može utvrditi jednu prostu činjenicu?

Aposlutno ne. To je stvar slobodnijeg gledanja na taj proces. Senat je najviše tijelo UNSA i sve odluke moraju biti propraćene maksimalnom odgovornošću. Mogli smo donijeti grešku i da nam taj proces padne na sudu, te na taj način na ojačamo vinovnicu procesa, profesoricu Izetbegović ili da je ne sankcionišemo pa da podbacimo.

Zašto prethodna komisija nije uspjela dobiti očitovanje Izetbegović?

To je prva komisija koja je sastavljena od njenih podređenih i oni imaju patološki strah da je pitaju. To je njena komisija. Oni se nisu udostojili dostaviti mišljenje prof. Izetbegović, a to im je bio zadatak. Nisu dostavili ni dokaz jesu li i tražili njeno mišljenje. Boje se. Jučer je iz te komisije na sjednici bila prof. Enra Suljić i umjesto da govori što se nije izjasnila Izetbegović, ona je pričala o diplomi Elmedina Konakovića.

Bili ste član SDA. Izašli ste iz stranke prije tri godine. Je li ovo vaša osveta?

Ja sam nekada bio član SDA i bio sam član predsjedništva te partije. Izašao sma 2020. jer je SDA pokušala uništiti Univerzitet u Sarajevu, za četiri godine na Medicinskom fakultetu promijenjeno je pet dekana jer su trebali čuvari dosijea Sebije Izetbegović. Danas kad se raspravljalo o njenoj diplomi ona stalno to vuče na teren politike. Zbog čega bih se ja svetio? Ja prof. Izetbegović javno pozivam već dvije godine da objavi diplome po kojima je napredovala, prije svega diplomu magistra. Njena diploma ne može biti ista kao kod Konakovića, njegovu diplomu može svako dobiti na uvid. Konaković je ovih dana provjeravan u SIPA-i zbog pozicije ministra vanjskih poslova. Zar vi mislite da oni nemaju tačne informacije o ljudima koji trebaju preuzeti državničke funkcije? Jednako sam tretirao diplome Sebije Izetbegović i Elvedina Konaković, ali kod njega nema ništa sporno, a kod nje je sve.

Niste pod uticajem Konakovića?

Nikakvim, niti pod uticajem političke partije.

Formirana je nova komisija?

Kad smo prvu komisIju tražili da formira Medicinski fakultet, trebalo je uzeti te dosije, prof. Izetbegović treba na tom fakultetu imati četiri dosijea. Jedan je kad je studirala na Medicini, drugi – kad je bila postdiplomac, kojeg nema, “neko ga ukrao”, kaže. Treći kad se zaposlila na tom fakultetu i četvrti – akademski dosije. Na četiri mjesta morala je biti njena diploma magistra nauka. Problem je što prof. Izetbegović prema nalazu inspekcije nikada nije podigla diplomu magistra. Mi jučer nismo donijeli odluku na Senatu da poništimo diplomu koja ne postoji. Ne mogu iz svih dosijea nestati njeni dokumenti. Kad sam iz Zagreba tražio da se potvrdi vjerodostojnost njenog indeksa dobio sam odgovor da ne mogu potvrditi. Ja već 36. generaciji predajem na Univerzitetu i znam šta treba imati student kad prelazi iz jedne u drugu državu. Ona nema ništa, sve je bio šverc.

Ovo će sad biti posljednja komisija koju ćemo imenovati. Imat će apsolutnu podršku Senata da se ovo raščisti do kraja.

- Kantonalna prosvjetna inspekcija je u više navrata na Medicinskom fakultetu UNSA provela usmjereni inspekcijski nadzor. Nakon niza inspekcijskih pregleda Prosvjetna inspekcija nikada nije izdala bilo kakve upravne mjere, a imala je ovlaštenje i obavezu to učiniti ako je bilo zakonskih pretpostavki za to. Takav odnos Prosvjetne inspekcije jasno potvrđuje da nisu utvrđene nepravilnosti u vezi sa stečenom diplomom, a slijedom toga niti nepravilnosti u vezi sa akademskim zvanjem - kazala je Izetbegović?

Taj kantonalni inspektor Vehabović nije htio završiti posao do kraja. Inspekcija koja je bila 2022. utvrdila je sve nepravilnosti. Mi smo društvo koje ima ozbiljno pomanjkanje vladavine prava.