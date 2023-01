Meteorolog Alen Jusufović za "Avaz": Početkom sedmice temperature do 15 stepeni

Atmosfera nad BiH je dosta aktivna, uz lokalno obilnije padavine kiše i snijega.

To je za portal "Avaza" rekao meteorolog amater Alen Jusufović, te dodaje da do kraja mjeseca ne trebamo očekivati dugotrajnija otopljenja.



- Do utorka ponegdje u brdsko-planinskim oblastima očekuje nas i više od 40 centimetara novoga snijega, a lokalno u nizinama Bosne i preko 35 milimetara kiše. Na samom početku sedmice, ponegdje u nizinama Bosne i do + 10 stepeni, a u Hercegovini i do +15. Ali to je samo kratkotrajno - kazao je Jusufović.

Bez opuštanja

Upozorio je na poplave koje smo u proteklim danima zabilježili u pojedinim gradovima, te ističe da i dalje nema mjesta opuštanju.

- Zbog prenakvašenog tla prijete klizišta i odroni kamenja, ali i pojedine rijeke sa mogućim novim izlijevanjem, jer će početkom naredne sedmice uz zatopljenje biti i dosta kiše. Kišne padavine su najizglednije u Hercegovini, zatim sjeveroistoku, sjeveru i djelimično istoku Bosne - dodaje Jusufović.

Puno kiše

Zbog kruženja hladnog zraka nad Sredozemljem i formiranja ciklona, pojašnjava, nastavit će se nestabilno razdoblje.

- Temperature sutra od minus 1 do 5, u Hercegovini do 9 stepeni. U ponedjeljak toplije. Od utorka sjeverna i sjeveroistočna strujanja zraka, temperatura u postepenom padu uz nastavak nestabilna vremena, uz obilnije padavine u Bosni, dok bi u Hercegovini bilo znatno manje padavina. Dakle, u naredna 72 sata očekuju nas padavine uz dosta kiše u nižim predjelima - od 30 milimetara na sjeveru i sjeveroistoku 40 milimetara u ostatku BiH do više od 60 milimetara u Hercegovini - kaže Alen Jusufović.