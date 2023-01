FHMZ: Danas nastavak padavina, očekuju nas niske temperature

U Bosni i Hercegovini danas će biti oblačno vrijeme većinom sa snijegom ili susnježicom. Na jugu zemlje kiša. Više padavina u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar u Bosni slab sjevernog smjera, a u Hercegovini vjetar umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 0 stepeni, na jugu od 3 do 6 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 3 stepena, na jugu od 5 do 10 stepeni.

U Sarajevu oblačno, u jutarnjim satima sa slabim snijegom. Padavine se ponovo očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko -3 stepena, a najviša dnevna oko 1 stepen.

Narednih dana snijeg

U ponedjeljak oblačno vrijeme sa susnježicom i snijegom. U nizinama će padati i kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 1 stepen, na jugu zemlje od 3 do 6 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 5 stepeni, na jugu zemlje do 10 stepeni.

U utorak u Bosni oblačno vrijeme sa susnježicom ili snijegom. U nizinama će padati i kiša. U većem dijelu Hercegovine smanjenje oblačnosti. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 3 stepena, na jugu zemlje do 6 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 5 stepeni, na jugu zemlje do 10 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza je nepovoljna. Usljed nestabilnih vremenskih prilika tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata bit će izraženije. Veći sadržaj vlage u zraku i sjeverno strujanje dodatno će pojačavati osjet hladnoće. Poželjno je umanjiti boravak na otvorenom i ne pretjerivati sa aktivnostima. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.