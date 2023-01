Konaković o Hurtiću: Nije Dodikov čovjek, on je ozbiljan Bosanac i Hercegovac

Gost sinoćnjeg O Dnevnika na O Kanalu je predsjednik NiP-a i kandidat za ministra vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković.

Kandidat ste za ministra vanjskih poslova BiH. Ranije ste rekli da imate kvalifikacije da budete šef diplomatije. Koje su?

- Prošao sam sve nivoe vlasti, vodim stranku koja je za kratko vrijeme postala pravi hit ili osvježenje na političkoj sceni. Mnogo kontakata imam sa predstavnicima međunarodne zajednice. Kroz taj posao koji radite, zapravo, spoznajete i ono što kroz formalno obrazovanje niste učili ili sticali znanje. Imam dovoljno kvalifikacija da oko sebe okupim odličan tim ljudi koji se u oblasti diplomatije tim poslom mogu baviti na pravi način i popraviti sve nedostatke koje ova zemlja ima.

Drugačiji politikčki ambijent

Izdvojili su mandat Bisere Turković, aktuelne ministrice vanjskih poslova, prepun brojnih gafova: od jednostranog primanja iranskog šefa diplomatije u Sarajevu, preko sramotne šutnje u UN-u kada je na dnevnom redu bila osuda iranskog terora nad svojim građanima, do Sergeja Lavrova, istupa Svena Alkalaja. Kakve promjene može donijeti Elmedin Konaković, pitali su.

- Potreban je posve drugačiji politički ambijent u zemlji u kojem ćemo napokon početi praviti kompromise u interesu građana, a ne baviti se sveprisutnim populizmom, teškim izjavama od kojih političari imaju ozbiljne plate i garantovane mandate, ali ljudi u ovoj zemlji nemaju apsolutno ništa. Nisam jedini koji konstatuje da naša zemlja predugo nije u kontaktu sa najvažnijim donosiocima odluka širom svijeta. Naš položaj u Vašingtonu, Briselu, Berlinu, Londonu, u velikim zemljama koje su glavni decision-makeri u globalnim političkim procesima, jako je loš. Čini mi se da nisu našli ravnopravan balans sa zemljama Istoka koje su naši historijski, vjekovni prijatelji i važan faktor u diplomatiji BiH, ali ipak prioritetan nam je euroatlantski put integracija, a na tom putu nismo vidjeli skoro ništa. Ne zamjeram to samo Biseri Turković - precizan je Konaković.

Kandidatura Hurtića

Predsjednik NiP-a je komentirao i aktuelno formiranje vlasti, te se između ostalog osvrnuo i na kandidaturu Sevlida Hurtića na poziciju ministra za ljudska prava i izbjeglice iz RS.

- Jedan sam od onih koji mogu likovati o ovoj priči Pokreta za državu jer je Narod i pravda ispravno postupila. Nismo htjeli biti dio ovakvog pokreta zato što smo vidjeli neke manjkavosti koje prije svega kreira SDA u manjem bh. entitetu RS i tu smo donijeli kvalitetnu odluku - kazao je Konaković i dodao kako nisu htjeli "smetati" i tako oduzeti neki mandat Pokretu za državu.

Osvrnuo se na navode koje kandidata za ministra za ljudska prava i izbjeglice Sevlida Hurtića dovode u vezu sa Miloradom Dodikom.

- Hurtića sam upoznao pobliže, velika je zabluda to što kreiraju neki režimski mediji da je to čovjek koji je nultog povjerenja Milorada Dodika. To što on dobro sarađuje sa institucijama u Doboju, u RS, to što je izabran za ministra u Vladi RS, ja smatram njegovom sposobnošću, iskrenošću i ovim bojim dijelom implementacije sporazuma Pokreta za državu. Riječ je o ozbiljnom čovjeku, patrioti, dokazanom Bosancu i Hercegovcu, u to nemam nikakve sumnje - kazao je Konaković i dodao:

- Ljudi moraju znati kako funkcioniše Vijeće ministara, tamo se pravi na kolegiju dnevni red koji se usaglašava sa svih strana i teško da može doći neka odluka oko koje bi smo mogli imati dilemu kako će glasati ministri iz reda Bošnjaka ili neki drugi. Ja mislim da smo dobili ozbiljnog Bosanca i Hercegovca, Bošnjaka koji će štititi interes Bosne i Hercegovine prije svega.

Formiranje Vijeća ministara

Konaković je komentarisao i pitanje većine potrebne za formiranje Vijeća ministara i navode kako je moguće da NES neće podržati novi saziv.

- Većina nije upitna ni bez NES-a, 22 ruke biraju Vijeće ministara. Formalno danas imamo 23 stabilne ruke u strankama koje su predložile svoje ministre i čine tu koaliciju. U BiH svjedočimo da ljudi pucaju, nestaju, kupuju se, padaju pod uticaj pritisaka ili punih kofera para. Ovdje nikada ne možete reći sto posto ili garantovano će se neki proces desiti. Mislim da ono što su mogli preplašiti i kupiti, oni su preplašili i kupili - istakao je Konaković.

Predsjednik Naroda i Pravde je optužio SDA za kupovinu zastupnika i kazao kako su takvim metodama sa devet došli na 12 mandata.

- Želim podsjetiti da su u Tuzlanskom kantonu pokrali birače PDA tako što su kupili dva zastupnika iz PDA. Isto su uradili u Posavini i sebi priskrbili dva direktna mandata. Isto su uradili u Goraždu sa čovjekom iz Naroda i pravde: njega su završili, pa je glasao za bivšu premijerku Bosansko-podrinjskog kantona. Na taj način, umjesto sa devet, završili su sa 12 mandata, tri ukradena - rekao je Konaković i podsjetio kako je sjednica Parlamenta BiH u srijedu, te da će se tu potvrditi da li koalicija ima potrebnu većinu.

- Ja mislim da ima i da ćemo od srijede imati novo Vijeće ministara BiH - zaključio je Konaković.