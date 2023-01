SDA trabanti novu zavjeru protiv Bošnjaka otkrili u partneru Izetbegovića i Novalića

Amerika, Britanija, Evropska unija, visoki predstavnik, strane ambasade i, naravno, jevrejsko-izraelski lobi, ujedinili su se da politički, a nije isključeno i fizički, unište Bošnjake. Kako? Jednostavno – tako što će izbaciti SDA iz vlasti.

Neki laik bi na to mogao dodati da će Bošnjaci i dalje biti u vlasti, i to čak kroz osam većinski svojih stranaka. No, nemojte da vas to navede na krivi trag. SDA-ovi botovski i medijski trabanti već će vas uvjeriti da su oni svi redom (osim kada ih se kumi da sa SDA idu u vlast) izdajnici i sluge stranih centara moći, novi Fikreti Abdići, zajedno sa svih svojih 350.000 izdajnica. Svi, osim SDA i njihovih sluga iz DF-a.