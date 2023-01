Jelena Trivić: Oni koji su bliski vlasti moraju se udaljiti

Sjednica Glavnog odbora PDP-a održana je u Banjoj Luci.

Kako javljaju banjalučki mediji, za sada je poznato da Jelena Trivić ostaje u stranci, a u narednim mjesecima bit će odlučeno hoće li to biti i konačna odluka.

- Ja nisam nikada ni izlazila iz PDP-a. Ja sam smanjila svoje aktivnosti unutar PDP-a, ali da li ću ostati i u kojem obimu to ćemo vidjeti u narednih nekoliko mjeseci - rekla je Trivić te dodala da joj je najvažnije da je PDP izašao za zaključkom da su izbori za predsjednika Republike Srpske pokradeni.

- Zvaničan stav PDP od danas da mi ne priznajemo rezultate za predsjednika Republike Srpske. Pobjeda je bila, ali je oteta – istakla je ona.

Može li joj taj zaključak biti uporište da uđe u trku za fotelju predsjednika stranke, s obzirom na to da su pred PDP unutarstranački izbori, Trivić odgovara.

- Ja bih, kakvo je trenutno raspoloženje mogla biti kandidat za predsjednika stranke i ta bi odluka bila donesena jednoglasno - kaže i dodaje da je nužno da se stranka opredijeli u kojem od dva pravca misli ići.

- Ovdje se mora postaviti jasan koncept, ili ste potpuno, potpuno protiv režima ili ste potpuno alternativa režimu ili ste samo na papiru opoziciona partija u kojoj ima malo i ovih i onih - kaže tvrdeći da pod istim krovom nema mjesta za ta dva koncepta i da se svi oni koji su bliski aktuelnoj vlasti moraju udaljiti iz stranke.

Njen dolazak na sjednicu Glavnog odbora, kaže, ne znači da će tu i ostati.

Na pitanje da li očekuje da se stranka odredi prema njenim navodima da je Draško Stanivuković saučestvovao u izbornoj krađi na račun Milorada Dodika odgovara da su to procesi.

Ipak, napominje i kako je za istu izjavu niko nije demantovao.

Tvrdi i da je Stanivuković podržao zaključak PDP o pokradenim izborima, ali napominje i kako on to javno nikada nije na taj način rekao.

- Ja sam došla na sjednicu Glavnog odbora da se zahvalim svim ljudima koji su iskreno radili za pobjedu naroda i ona je bila, ali mi je oteta. Moja je obaveza da se zahvalim ljudima koji su me podržali - istakla je. Sve ostalo ponavlja nije pitanje nje i Stanivukovića, već dva koncepta.

- Nije to pitanje nas dvoje, to je pitanje dva koncepta. Ja sam rekla kako ja vidim stranku u kojoj nema mjesta za one koji se na bilo koji način približavaju sa režimom, on je za neku blažu varijantu - kaže.

Da bi ostala u PDP tvrdi, to bi morala biti stranka koja je beskompromisno protiv politike aktuelne vlasti.

- To bi morao biti takav PDP i po dubini i po širini i grupno i pojedinačno i svakako - kaže Trivić.

Očekuje da se i prije Sabora stranke koji bi trebao biti krajem godine odredi kojim konceptom će PDP.