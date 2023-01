Trideset godina diplomatskih odnosa BiH i Katara

Kada je u augustu 1995. godine delegacija Vlade R/F Bosne i Hercegovine, koju je predvodio dr Haris Silajdžić posjetila Katar na poziv Nj. V. emira Države Katar šeika Hamada Bin Khalife Al Thanija, oca današnjeg vladara Katara, šeika Tamim Bin Hamada Al Thanija, sarajevsko „Oslobođenje“ (do kojeg smo došli posredstvom digitalnog arhiva Mediacentra Sarajevo) prenijelo tekst pod naslovom „Stižu nafta i lijekovi“. Emir Države Katar je tada lično primio bosansku delegaciju u kojoj je bio i tadašnji državni ministar, akademik Enes Karić.

Katar će tako djelovati u gotovo svim aktivnostima arapskih i drugih islamskih zemalja s ciljem, prije svega, naroužavanja Armije RBiH i pomoći bh. građanima, nadasve Bošnjacima na kojim je u to vrijeme vršen genocid.

Zvanična Doha će kasnije angažirano učestvovati u svim forumima koji su trebali da dovedu do jedinstvene podrške islamskih zemalja nepravedno napadnutoj BiH u očuvanju njezine državnosti i suverenosti. O tome svjedoči informacija da je u ljeto 1995., i to prilikom prve posjete emira Al Thanija jednoj stranoj zemlji nakon preuzuimanja vlasti, odnosno susreta s ondašnjim kraljom Fahdom u Saudijskoj Arabiji razgovarano upravo o situaciji u RBiH „u duhu deklaracije Kontaktne grupe Organizacije islamske saradnje (OIC)“.

Drugi bivši ambasador BiH u Kataru Husein Panjeta, koji je na dužnost u Dohi stupio predajom akreditiva u junu 2022. godine, svojevremeno je podsjetio da je emir Države Katara, Nj. V. šeik Hamad Bin Khalifa Al Tnani bio među prvim od arapskih državnika koji je posjetio BiH nakon agresije, a potom i u julu 2010. godine. Šest 18 godina nakon prve i šest godina nakon druge posjete, BiH je pohodio i njegov sin, današnji emir Države Katar, šeik Tamim bin Hamad Al Thani. On je januara 2016. godine dočekan u Sarajevu uz najviše počasti.

Čovjek koji je otvorio prvu Ambasadu BiH u Kataru je Nusret Čančar, koji je na dužnosti ambasadora u Dohi bio od 1995. do 2000. godine.

Tadašnji ministar vanjskih poslova RBiH i ambasador BiH pri Ujedinjenim nacijama (UN) Muhamed Šaćirbegović, koji je potvrdio da je Bosna i Hercegovina od OIC-a tražila oružje, naglasio je tom prilikom da je gorljiva želja njegove vlade da pregovorima dođe do mira „a ne da uvuče OIC radi produženja rata“. Ipak, dodao je on, „Bosna i Hercegovina mora izgraditi svoj vojni potencijal ako želi održati mir za kojim čezne i mi ćemo se morati osloniti na nacije koje nas brane“.

„Nijedan od zvaničnika prisutnih na sastanku, u koji su bili uključeni predstavnici Bangladeša, Indonezije, Jordana i Katara, nije otkrio neke detalje o tome gdje će se oružje nabaviti i kojim će kanalima biti otpremljeno. Bili su nijemi i na pitanje kada će početi slanje naoružanja, rekavši samo da to sve zavisi od „zahtjeva“ Armije RBiH“, prenijele su svjetske agencije 15. septembra 1995.

Vidljivo je da se Katar se u Bosni i Hercegovini angažirao i nakon prestanka sukoba i potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"Katar je dobru saradnju sa BiH želio i vizibilno pokazati. Tadašnji ministar vanjskih poslova Katara Hamed Bin Jassim Al Thani je želio biti prvi ministar neke arapske zemlje koji dolazi u zvaničnu bilateralnu posjetu nakon Daytona. To se zbilja desilo! On je 8. januara 1996. sletio na Aerodrom Sarajevo. To je bila prva zvanična bilateralna posjeta nekog šefa diplomatije iz arapskih zemalja. Oni su htjeli takvu posjetu i na najvišem nivou, te je posjeta emira Katara uslijedila 1. juna 1998. godine. Tom prilikom smo potpisali pet bilateralnih sporazuma i postavili temelja ozbiljnije bilateralne saradnje na ekonomskom planu", naglašava ambasador Čančar.

BiH je zahvalna državi Katar na značajnoj političkoj, ekonomskoj i vojnoj pomoći kroz program "Opremi i obuči", navedeno je 2. jula 1998. u zajedničkom saopštenju predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Alije Izetbegovića i emira države Katar šeika Hamada Bin Kalife Al Tanija. Tokom posjete delegacije Katara BiH, potpisani su sporazumi o ekonomskoj, privrednoj i tehničkoj saradnji, recipročnoj promociji i zaštiti zajedničkih investicija i civilnom zračnom prometu...

Pomagali obnovu života

Doha se čak ni tokom agresije na BiH nije bavila samo „visokom politikom“. Važni su im, kako smo vidjeli, bili i lijekovi, ali i uvjeti u kojima su bili građani, te kultura, sport, vjerski život...

Potvrđuje ovo informacija s proljeća 1995. godine kada je Skupština općine Centar Sarajevo uz pomoć humanitarne organizacije iz Katara „osigurala određena finansijska sredstva za gasifikaciju ovog područja“. U tom ratnom vihoru osigurana su sredstva čak i za izložbe sarajevske Srednje umjetničke škole u gradovima Europe, Amerike, te, naravno, Dohi.

Posredstvom Ministarstva vanjskih poslova BiH, bh. atletičari su već maja 1995. godine iz ratom zahvaćene BiH putovali u Dohu na poziv Atletske federacije Katara. Među pozvanim su bili legendarni Zlatan Saračević, te Derviš Emruli, Nihad Mahmić, Branislav Jajčanin i Elvir Krehmić. Sve troškove za bh. ekspediciju snosili su katarski organizatori. Neposredno nakon rata u Katar je upućeno na liječenje 50 srčanih bolesnika.