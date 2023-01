Zukan Helez o najavi SDA-ovog bunta: To nisu patriote, brinu za fotelje

Kandidat za ministra odbrane BiH Zukan Helez rekao je u razgovoru za „Avaz“, komentirajući sve otvorenije najave SDA da će buntom naroda spriječiti promjene, da to ne smatra realnim.

Mladi odlaze

Podsjeća da stranke osmorke ili proevropskog bloka imaju većinu i poziva poslanike SDA da glasaju za dobre prijedloge, kojih će sigurno biti.

- Vi znate kako nam je bilo u proteklih četiri, osam, pa, ako hoćete, i 30 godina, kada su koalicije predvodili ovi što sad najavljuju proteste zato što odlaze u opoziciju. Ja ne znam ko su ti ljudi koji bi izašli na ulicu, jer nama mladi, ali i oni sredovječni masovno napuštaju državu. Zašto bi branili takav način rada, to je samoubistvo. Oni koji najavljuju proteste mogu pomoći nama koji imamo većinu da sasvim legalno i legitimno formiramo vlast. Ne može se biti patriota samo ako si ministar ili direktor. Ne može se, ako nisi u vlasti, ne dati nikome da radi - ističe Helez.

Napad na SAD

Sramnim smatra sve žešće napade na dokazane prijatelje - SAD, kao ključnog saveznika, ali i Veliku Britaniju i EU, dok najave protesta smatra opasnim.

- Ako vidimo da je cilj ugroziti državu zbog pojedinaca koji godinama sjede u udruženjima, 20 ili 30 godina dobro žive, a svi drugi od toga nemaju ništa, to će nam biti izazov koji treba da riješimo. Poručujem da sigurno nećemo sjediti skrštenih ruku, kao što je to rađeno 2014., kada su palili Predsjedništvo i druge institucije. To ne možemo dozvoliti, jer to ne rade patriote, već izdajnici - zaključuje Helez.

Šta hoće Bakir

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović u svakom intervjuu ponavlja da je SDA „bazična patriotska stranka“, nastojeći mobilizirati patriote da brane odlazeću vlast koja im, ruku na srce, nije učinila boljom i naprednijom državu koju su svojom krvlju odbranili.

- Taj kvazipatriotizam ističe neko ko nema dobre namjere. Nas 1992. godine niko nije pitao ko je koja stranka. Digli smo se, samoorganizirali se jer smo malo i od države dobili - kaže Helez.