Novalić ponovo ponižava SAD: Tvrdi da je neko iz BiH lobirao da završi na crnoj listi

Federalni premijer sa američke crne liste Fadil Novalić bio je za vikend gost emisije "Svakodnevnica", gdje se još jednom nije proslavio u svojim izjavama.

Pričao je hvalospjeva na račun svoje Vlade, koja je četiri godine radila u tehničkom mandatu, gdje je kazao da u vrijeme kada je on preuzimao Vladu niko nije htio tu funkciju, dok je sada to želja svakog.

O aferi "Respiratori"

Govorio je crnolistaš i o aferi „Respiratori“.

- To je ova afera, da joj ime ne pominjemo, koja je produkt sveukupnih odnosa i meni će biti drago da će ta afera pokrenuti značajne promjene u tom sistemu i već je polučila promjene – kazao je Novalić.

Nije poznato o čemu je Novalić govorio i kakve promjene on najavljuje s epilogom ovog suđenja.

Nakon toga je crnolistaš relativizirao pitanje korupcije, govoreći kako je to nešto što se samo etiketira Bošnjacima.

- Imamo dvije homogenzirane strane i imamo bošnjačku stranu gdje su previranja zastrašujuća. To je došlo gotovo do netrepeljivosti i mržnje, što je gotovo pa nevjerovatno. Na bošnjačkoj strani imamo jednu medijsku harangu na nas, samo na Bošnjake, drugo je i da je na političkoj sceni podvučena jedna kreacija da postoji korupcija i to samo ovdje, ne postoji ni u Srbiji, ni nigdje, a i u BiH ne postoji u RS-u, niti u kantonima gdje su Hrvati većina, nego samo gdje su Bošnjaci većina i da se to onda veže za jednu stranku, kao to je to i danas imamo diskurs da se samo treba izboriti protiv korupcije – rekao je Novalić.

Kako je postao crnolistaš

Govorio je i o tome kako je postao crnolistaš. Kako je skandalozno kazao, neko je odavdje nagovarao SAD da on završi na crnoj listi, očigledno uspješno.

- Pozadina iza toga ima. Amerikancima je prodana priča da su ovdje potrebne promjene, da imaju oni koji koče, tako da je to došlo do mene koji rješavam socio-ekonomske probleme da me proglase kočničarem. Ja znam ko je to gore odavdje otišao i ishodio, sad ti ljudi gore imaju problema, jer nema dokaza, pa su relativizirali druge ljude na crnoj listi koji su nešto zaista radili – rekao je.