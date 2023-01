Naselje kod Blagaja u putnoj blokadi zbog klizišta

Urušen je prilazni put prema kućama u zaseoku Čomori, na lokalitetu Gornjih Vranjevića u MZ Blagaj u dužini od oko 100 metara.

Na tom lokalitetu pojavilo se klizište (odron puta), a izlaskom ekipe Odsjeka CZ Mostar na lice mjesta ustanovljeno je da je put u potpunosti neupotrebljiv i naselje je u putnoj u blokadi, izvijestili su u srijedu iz Operativnog centra Civilne zaštite HNK.

Zastoj rada

Upoznate su nadležne službe Grada Mostara radi daljeg postupanja i otklanjanja nastalih poteškoća.

Ranije je u Stocu, uslijed kvara unutar postrojenja, došlo do zastoja rada MHE "Do" nakon čega se tablasti zatvarači na vodozahvatu spuštaju u vremenskom intervalu od 15 do 20 minuta i prekida se dotok vode u kanal.

Saniranje štete

- U tom vremenskom razdoblju višak vode teče kroz kontrolne prelive, pa je uslijed visokog vodostaja i količine vode koja je protjecala kroz kontrolni preliv došlo do obrušavanja jednog od preliva. U što kraćem vremenskom razdoblju će se izvršiti saniranje nastale štete - navodi se u izvješću.