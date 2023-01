BiH dobila novo Vijeće ministara: SDA i službeno opozicija

Na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH potvrđeno je imenovanje ministara u Vijeću ministara BiH, njihovih zamjenika i zamjenika predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Borjane Krišto.

Za potvrdu imenovanja je glasalo 23 zastupnika u ovom domu, a 19 ih je bilo protiv.

Ministar finansija će biti Zoran Tegeltija (SNSD), ministar prometa i komunikacija Edin Forto (Naša stranka), ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković (Narod i pravda), ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac (SNSD), ministar sigurnosti Nenad Nešić (DNS), ministar pravde Davor Bunoza (HDZ BiH), ministrica civilnih poslova Dubravka Bošnjak (HDZ BiH), ministar odbrane Zukan Helez i ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić (BH Zeleni-Pokret za državu).

Budući zamjenici ministara su Josip Brkić, Muhamed Hasanović, Ljiljana Lovrić, Elvir Mahmuzić, Ognjen Janjić, Marijana Mojić, Ivica Bošnjak, Aleksandar Goganović i Slaven Galić i Duška Jurišić.

Krišto je za svoje zamjenike imenovala Zorana Tegeltiju i Zukana Heleza.

SDA u opoziciji

Ovim je potvrđeno pravljenje državne vlasti bez Stranke demokratske akcije. Ova stranka bi time mogla ostati bez brojnih direktorskih i obavještajnih funkcija, funkcija u agencijama, bez Ministarstva sigurnosti i Ministarstva vanjskih poslova, ali i državnog budžeta koji iznosi više od milijardu KM.

Borjana Krišto je prije glasanja pročitala Odluku o imenovanju Vijeća ministara BiH.

Zastupnik Milan Dunović (DF) je kazao da se danas nisu stekli uslovi za potvrđivanje Vijeća ministara jer, kako tvrdi, do kraja nije izvršena sigurnosna promjena.

Mladen Bosić (SDS) je rekao da ne očekuje nikakve promjene jer dvije stranke koje su ranije bile okosnica (op.a. SNSD i HDZ) i dalje ostaju na vlasti.

- Imate u Vijeću ministara čovjeka koji je bio na čelu prethodnog Vijeća ministara (op.a. Zoran Tegeltija), koje ima najgori rezultat od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ranije se brinuo za finansije u RS-u za vrijeme kada su propale tri, za to vrijeme, velike banke - rekao je Bosić.

Kompetencije kandidata

Šemsudin Mehmedović (SDA) je također kritikovao sigurnosne provjere.

- Može se uočiti izostanak kompetencija kandidata za Vijeće ministara. Dobili smo biografije koje obiluju diplomama sa divljih fakulteta iz Novog Sada, Pala i drugih u BiH. Uzbunjivat ćemo na svaki proces koji pogriješite. Pozivam principijelne kolege da ne podrže ovo Vijeće ministara, jer može institucionalno BiH nanijeti štetu, a onda nema povratka – kazao je Mehmedović.

On je optužio Osmorku da su ispunjeni zahtjevi Beograda i Zagreba, ali niti jedna od Bošnjaka.

Zastupnici Vujičić (SNSD), Petković (US) i Borenović (PDP) su kritikovali izjavu Mehmedovića o Vijeću ministara BiH.

Zlatko Miletić (Za nove generacije) je kritikovao malu zastupljenost žena u Vijeću ministara BiH. Rekao je i da ne vjeruje u provjere SIPA-e, posebno zbog Nenada Nešića, a podsjetio je i na paljevine automobila ljudima povezanih s DNS-om u Istočnom Sarajevu. Miletić je rekao da neće podržati ovo Vijeće ministara BiH.

Midhat Čaušević (SDA) je kritikovao to što je došlo do promjena za zamjenika predsjedavajuće, pa je u zadnji tren predložen Zukan Helez umjesto Elmedina Konakovića. Podsjetio je i na to da je Helez optužen za davanje lažnog iskaza. Čaušević je kazao da četiri ministra imaju dosije.

Sporni izbor Nešića

Miroslav Vujičić je rekao da nije zadovoljan izborom Nenada Nešića. Kaže da je on prijedlog šire koalicije, a ne SNSD-a i da je vjerovatno tu DNS predložio Nešića kao najboljeg. Poručio je da se glasa pojedinačno o ministrima da bi glasao protiv imenovanja Nešića, ali da ne može glasati protiv svojih kolega.

- Predložio bih svim ministrima da se u radu ne bave velikim temama koja smetaju bilo kome od tri naroda, nego da se bave pitanjima koji su u interesu svih naroda i da se vode kompromisom – rekao je Vujičić.

Darko Babalj (SDS) također je kritikovao izbor Nenada Nešića te poručio da neće podržati ovo Vijeće ministara i najavio da će podsjećati na sve ono što su govorili, a ne budu ispunjavali.

- Imate izjavu njegovog kolege iz iste izborne jedinice Vujičića, koji kaže da se ne slaže s izborom Vujičića. Da li je to normalno u kakvom društvu mi živimo? Imamo cirkus od rijaliti šoa dnevnih političkih izjava, imam dva dana nabrajati šta su jedni o drugima govorili – istakao je Babalj.