Šmit o 9. januaru: Neke stvari ću sigurno uraditi, ovo je moj meč

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit (Christian Schmidt), gostujući u Pressingu na N1, poručio je kako je "ubijeđen da će naredni 9. januar izgledati drugačije.

- Znate da mogu biti ljubazan, ali i vrlo oštar. Neke stvari ću sigurno uraditi - rekao je Šmit.

Imao je i oštru i konkretnu poruku za Milorada Dodika koji se kontinuirano poziva na "izvorni" Dejtonski sporazum.

- Ovaj meč je moj. Ja sam tumač (Dejtonskog sporazuma, op.a.), a Dodik je doživio u prošlosti šta se događa ako se ne pridržava Dejtonskog sporazuma. Ne zato što je Dejton sto posto optimalan. On je osnova za miran suživot i ja ga tumačim. I sve te priče o originalnom Dejtonu su dimne bombe, to mora naučiti.

Savjetovao mu je da se odmakne od Putina te da je, prije nego ga je odlikovao, trebao vidjeti šta se događa u regiji. Spomenuo je i stav predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o 9. januaru.

Dodik trebao razmisliti i pogledati šta se događa u regionu prije nego odlikuje nekoga

Govoreći o 9. januaru kazao je kako je to manifestacija koja nije u skladu s Ustavom i da je pravna država ta koja to mora objasniti.

- Nemam ja ništa protiv toga da RS i FBiH imaju neki svoj dan koji će slaviti. Mislim da se nekim naredbama odozgo ne može napraviti da nešto stvarno funkcioniše, to mora rasti odozdo, iz baze. Mislim da su u posljednje vrijeme stvari postale bolje i nadam se. Nije dovoljno pisati pisma i davati nekakve jake izjave kakve sam čuo iz Banje Luke ili od gradonačelnika Istočnog Sarajeva. Ali, nemojte podcjenjivati ni pitanje kandidatskog statusa BiH za EU. BiH mora prihvatiti evropske standarde i mi ćemo malo, pomalo raditi strpljivo na tome. Obećavam da imamo čitav niz ideja koje želimo provesti pa ćemo vidjeti kako će se to dalje razvijati. Vrlo sam ubijeđen da će sljedeći 9. januar izgledati drugačije. Nije bitno je li to 9. januar, 1. mart ili neki drugi dan - rekao je Šmit.

Kazao je kako se informisao o manifestaciji u Istočnom Sarajevu te da na njoj nije bilo građana Istočnog Sarajeva već su ljudi stizali autobusima.

- Nije bila toliko uspješna ta manifestacija. Razgovarao sam i s Majkama Srebrenice da postignemo da ne bude pogrešnih izjava. Znate da mogu biti ljubazan. ali i vrlo oštar. Neke stvari ću sigurno uraditi i moću uraditi - poručio je visoki predstavnik.

Na Dodikove komentare da mu Šmit ne može ništa, odgovorio je:

- Neka govori i neću mu ništa. On mora odgovoriti svom zadatku za BiH. Spreman sam za saradnju. Ako to ne funkcioniše, ako se radi protiv BiH, onda to nije dobro. Samo to pitanje koje se pojavljuje 9. januara, čak ni srbijanski predsjednik države ne podržava to . On je 9. januara rekao da priznaje teritorijalni integritet BiH, a to ne znači da RS pravi sama za sebe nego cijela država. To mora vidjeti i Dodik i razmisliti o tome ne bi li trebao pogledati šta se u regiji događa prije nego da Putinu odlikovanje. Zamislite neko ko je agresor, ima hiljade ljudskih života na sebi, daje se njemu orden.

O sankcijama Dodiku: "Ostavljam otvoreno to pitanje"

Poručuje mu da se “ne približava previše Putinu”. Rekao je kako bi bila “crvena linija” da se ovdje počne govoriti ili raditi na vrbovanju ljudi za ozloglašenu Wagner grupu.

- Preporučujem da se razmisli na koji način može povećati distancu prema Putinu i njegovom ratu. Ništa dobro ne donose ekscesi koje vidim o u Srbiji. Nepodnošljivo je da mladi ljudi iz Srbije ili odakle god, da ih troše kao plaćenike za Kremlj i neke prijatelje agresije - rekao je Šmit.

Na pitanje hoće li uraditi išta Dodiku, kazao je:

- Ostavljam otvoreno to pitanje. A ko bude radio u skladu s Ustavom, ona mu ne treba ništa raditi. Ali, ako ne, onda imam fleksibilan odgovor. Vidjet ćemo šta se mora uraditi. Ali takve stvari se ne najavljuju već se urade.

"U međunarodnoj zajednici ćemo pokrenuti neke stvari"

Istakao je kako se "Dodik mora shvatiti kao dio BiH", a da se "stvari poput 9. januara moraju promijeniti ne zato što on možda ne voli Dodika već da on to mora vidjeti sam iz tog vremena".

- 9. januar je praktično nastao na žrtvama, teretu koji nose žrtve Srebrenice. Ne mogu dopustiti da se to događa. On je predsjednik RS, nije predsjednik Srba već multietničkog entiteta u BiH. U njemu su i Bošnjaci i Hrvati. Mi ćemo u međunarodnoj zajednici zbog toga u narednom vremenu pokrenuti odrađene stvari, za ljude koji su od 1991. do 1995. trpili, da ćemo za njih nešto uraditi. Imam neke stvari već u glavi po tom pitanju, nećemo popuštati - podcrtao je.

Istakao je kako i predsjedavajuća Predsjedništva BiH mora voditi računa da su "oči cijele zemlje uperene u nju" i da "poruka koja se treba poslati je pomirenje".

- Prije godinu dana smo imali jednog ratnog zločinca na toj tribini i to je bilo dovoljno loše. Mislim da je bolje sjesti i razgovarati s onima koji žele gledati u budućnost - zaključio je Šmit.