Rade Aleksić za "Avaz": Moj Srđo nije umro, živi u svakom čovjeku

Dobro bi bilo da nikada ne umre nijedno djelo kao što je Srđanovo djelo, već da pruži čovjeku putokaz za dobrotu, blagostanje i uništavanje svakoga zla na zemlji. To je malo teško, ali kad bi mlade tako vaspitavali to bi se i desilo - rekao je Rade Aleksić za portal "Avaza".

Strahota rata

- Svijet je stalno razapet između težnje da dođe do nestabilnosti i težnje da zavlada trajni mir. Sjećanja na Srđana, ali i mnoge druge heroje koji su uradili nešto slično na prostorima nekadašnje Jugoslavije, pomaže da se razumije strahota rata i stepen bezumlja, koji nužno prati takve situacije.

Pomaže i da se međusobno zbližimo, da u miru postanemo još bliži jedni drugima - naveo je Banjak i podsjetio da u Trebinju sportski kompleks i međunarodni plivački miting nose Srđanovo ime, čime se čuva trajna uspomena na Srđana Aleksića.

Kao da me pozdravilo unuče

- Danas se osjećam umorno, tužno, ali u istom trenutku i ponosno i radosno jer moj Srđo nije umro, on živi u svakom čovjeku. Prije svega u meni i njegovim najbližim, ali i u svim prijateljima.

Ja ga nekako vidim u svakom čovjeku koga sretnem na ulici, pogotovo mladom čovjeku i kada me on pozdravi sa "kako ste čika Rade", to je meni kao da me pozdravilo moje unuče, a Srđanovo dijete - naveo je Rade u izjavi za Dnevni Avaz i dodao da ga svake godine na današnji dan nazove i Alen Glavović, da evociraju uspomene na Srđana.