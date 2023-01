Handžić: Novalić se na sjednicama ukazuje kao Halajeva kometa

Delegat Naše stranke u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Vibor Handžić na sjednici Vlade FBiH prilikom rasprave o Budžetu FBiH kritikovao je na sjednici premijera Federacije BiH Fadila Novalića.

- On se na sjednicama ovog doma ukazuje kao Halajeva kometa. Viđamo ga uglavnom od budžeta do budžeta. Želim da vjerujem da će on ili neko drugi ko dođe na mjesto premijera FBiH da će poštovati ovaj zakonodavni organ i češće boraviti na sjednicama – kazao je.

Podsjetio je da je Vlada FBiH uvijek davala druge razloge zašto se po hitnom postupku raspravlja o Budžetu FBiH.