Bećirović: Nije dobro što je jedan kabinet u Predsjedništvu dostavio spisak ambasadora u medije

Prije više od dva mjeseca formiran je novi saziv Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

U ovom periodu održane su dvije redovne i dvije vanredne sjednice. Predsjedništvo je većinom glasova imenovalo mandatara za sastav Vijeća ministara. O radu ovog najvišeg organa izvršne vlasti u našoj zemlji govorio je član Predsjedništva Denis Bećirović u emisiji "Vijesti u 7" Hayat TV. Što se tiče dosadašnjeg rada Predsjedništva BiH, te kakva je saradnja, Bećirović govori da je sično trudi da ta saradnja bude korektna, otvorena i što više pozitivna.

- Upravo u jednoj takvoj atmosferi pokušavamo da radimo iskorake. Sudeći po ovim prvim sedmicama ovog novog mandata ima i određenih pozitivnih rezultata. Novo Predsjedništvo BiH je na dosadašnjih sedam održanih sjednica deblokiralo finansijska sredstva u iznosu preko 710 miliona maraka. Donijeli smo niz važnih odluka kada je riječi o oblasti odbrane, reaktivirali mirovne misije, pokrenuli niz drugih pitanja. S tog stanovišta ima pozitivnih rezultata. Očekujem da ih bude i više. Ljudi očekuju da svi nivoi vlasti rješavaju egzistencijalna pitanja – rekao je Bećirović.

Novi saziv Vijeća ministara

Osvrnuo se i na novi saziv Vijeća ministara. O tome da li je to najbolja državna reprezentacija kaže da su ministre u Vijeću ministara odredili lideri političkih stranaka i političke stranke.

- To je njihova zona odgovornosti i oni će odgovarati za ta kadrovska rješenja. Neka kadrovska rješenja su mogla biti bolja. Za neka da sam se pitao ne bih nikad glasao. Mene ne obavezuju nikakvi stranački sporazumi. Želim da služim građanima države BiH. U Briselu sam se sastao sa generalnim generalom NATO-a i sa ambasadorima. Vrlo jasno sam rekao da je BiH usvojila sve potrebne zakonske i strateške dokumente da se ubrzano kreće prema punopravnom članstvu u NATO savezu. Dakle, ko želi da promijeni taj kurs i strateške ciljeve BiH, on će morati doći u državne organe i predložiti te promjene. Ako se to usvoji onda mogu zastupati tu odluku. Naše članstvo u NATO savezu je jako važno za sve ljude u BiH – kazao je Bećirović.



"Ne bojim se pritisaka"

Što se tiče spiska ambasadora koji je procurio u javnost, Bećirović govori da se ne boji pritisaka, te da će donositi najbolje odluke za Bosnu i Hercegovinu.

- Spreman sam da pretrpim pritiske, ali da budem siguran da su to prava kadrovska rješenja. BiH trebaju odgovorni političari. Vrlo jasno zastupam red i odgovornost. Mislim da nije dobro što je jedan od kabineta u Predsjedništvu BiH taj spisak dostavio u medije. Imam snažne argumente, ali njih ću prvo prezentirati na Predsjedništvu BiH i neću to raditi kako rade drugi kabineti. Dodik je previše nervozan, preporučio bih mu da se malo relaksira. Što se tiče Predsjedništva BiH, odluke o tome će donositi Predsjedništvo BiH. On je sada entitetski predsjednik. To uopšte nije njegova tema. Nema on šta da raspravlja o ambasadorima. Ne pada mi na pamet da popuštam kada je riječ o nadležnostima BiH i državnim interesima – istakao je Bećirović.

Za kraj je rekao da radi 12 sati dnevno, te da je cijeli kabinet apsolutno angažiran.

- Nismo čarobnjaci ali ćemo učiniti sve da se BiH kreće naprijed. Preporučio bih svima što manje prazne priče, a što više bavljenjem konkretnim životnim pitanjima – poručio je Bećirović.