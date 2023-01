Nagli rast broja ruskih firmi u prošloj godini: BiH oaza za investicije s Istoka

Zbog rata u Ukrajini, a posebno sankcija kojima Evropa nastoji izolirati režim Vladimira Putina, BiH postaje jedna od zemalja u kojima će ruski biznismeni sve češće tražiti priliku da nastave poslovati.

Ukupan broj

Prema podacima Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF), investitori iz Rusije tokom prošle godine registrirali su 17 poslovnih subjekata na području RS.

Iako je ukupan broj investicija iz Rusije još relativno mali, činjenica da su u 2021. godini u RS poslovale samo dvije firme u vlasništvu ruskih ulagača pokazuje da se radi o rastućem trendu.

Ekonomski stručnjak i poslovni konsultant Zoran Pavlović kazao je da je BiH prvi susjed Srbije, koja ima tradicionalno dobre odnose i bescarinski promet s Rusijom. Srbija ima najviše investicija iz Rusije, sve veći priliv stanovnika Rusije, ali i Ukrajine, zbog čega rastu i cijene zakupa nekretnina, a njihova kupovina postaje vrlo atraktivna.

- Sve to je na neki način usmjerilo interese ljudi i prema BiH. To što su “prve laste” došle, u smislu pojedinaca koji registruju firme ovdje, dobro je za BiH, koja nema investicija. Naprotiv, prema stanju za prva tri kvartala prošle godine, zvanično je opao nivo investicija u BiH za 25 posto - istakao je Pavlović.

Idealno rješenje

Velikom greškom domaćih vlasti smatra to što ne čine ništa da privuku investitore, kako one s Istoka tako i kompanije iz Evrope koje su se oslanjale na rusko tržište, a to više ne mogu. BiH je u oba slučaja idealno rješenje.

- Mnogo biznisa iz Evrope koji su bili u Rusiji prestalo je da funkcioniše. “Renault” je svoju fabriku u Moskvi, koju je kupio i u kojoj je pokrenuo proizvodnju, prodao ruskoj državi za jednu rublju - kazao je Pavlović.