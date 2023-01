U BiH danas oblačno, kakvo vrijeme nas očekuje iduće sedmice

Za sutra se najavljuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od -8 do -2, na jugu do 2, a dnevna od 1 do 5, na jugu zemlje do 9 °C.

Vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu do 3, a dnevna od -2 do 3, na jugu zemlje do 9 °C.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u utorak centralnim i istočnim područjima Bosne trebalo bi biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U istočnim područjima Bosne je lokalno moguć slab snijeg ili susnježica.

U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od -5 do 1, na jugu do 3, a dnevna od 2 do 8, na jugu zemlje do 11 °C.

U srijedu se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od -5 do 2, na jugu do 4, a dnevna od 2 do 8, na jugu zemlje do 11 °C.