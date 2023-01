Izetbegović: Nema ništa od povlačenja, SDA zna postići što joj je cilj

Bakir Izetbegović, predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA), govorio je u intervjuu za Faktor o novoizabranoj vlasti na nivou države, o formiranju vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i o odnosima unutar "Osmorke". Federalna vlast se neće formirati bez SDA, ostaje pri tome. Kako će SDA djelovati u narednom periodu po putanju formiranja vlasti, pročitajte u nastavku.

Bosna i Hercegovina je dobila novo Vijeće ministara. Da li i Vi dijelite stav nekih međunarodnih zvaničnika da će ovaj sastav Vijeća ministara "promijeti putanju" i budućnost BiH? Konkretno, da li ovako sklopljena koalicija u kojoj očito Dragan Čović i Milorad Dodik vode glavnu riječ može zaista ubrzati reforme i BiH povesti ka EU i NATO savezu?

- Ovaj saziv Vijeća ministara BiH je najlošiji od potpisivanja Dejtonskog sporazuma i "putanju" može promijeniti samo na lošije. Zbilja treba biti pristrasni optimista pa vjerovati da će dojučerašnji kočničari postati motor ubrzanog kretanja Bosne i Hercegovine ka članstvu u NATO-u i EU, i da državu mogu voditi ministri koji su presuđivani pred njenim sudovima, koji su poznati po aferama, kafanskom i porodičnom nasilju, čije su diplome upitne, koji većinom nemaju znanja i iskustva za resore koje trebaju da vode.

Svi principi i stavovi predsjednika "Trojke", sve kritike i prigovori na kojima su gradili stranački imidž i predizborne kampanje su pali u vodu kada su se ukazale ministarske i ambasadorske pozicije. Ministarske za njih, a ambasadorske za kritičare u vlastitim redovima koje je trebalo odobrovoljiti. Paradigma za ovaj moralni i politički pad je ponašanje kadrova Naše stranke, njihova podrška nedostojnim i nekompetentnim, trgovina sa takvima kako bi i oni bili podržani i imenovani.

Konture federalne vlasti, i pored obećane brzine "Osmorke" i HDZ-a još se ne naziru. Ostaje li SDA pri stavu da Refik Lendo, ako bude izabran za potpredsjednika FBiH, neće podržati kandidaturu Nermina Nikšića za premijera FBiH?

- Eventualna podrška Nikšiću da vodi Vladu FBiH je podrazumijevala stvaranje širokog probosanskog bloka koji bi formirao koherentnu piramidu vlasti od kantona, preko entiteta do države. U takvoj piramidi vlasti bi bilo mnogo stranaka, a time i malo pozicija za svaku od njih, ali bismo postigli snagu patriotskog bloka koji bi mogao zemlju povući u pravom smjeru. Imenovanjem Vijeća ministara BiH bez SDA, ova mogućnost je pala u vodu. Preostaje borba za federalnu i kantonalne vlade.

Vjerujete li i dalje da federalna vlast neće biti formirana bez SDA i na čemu zasnivate svoj stav? Iz rivalskog političkog tabora (Osmorka) i dalje ubjeđuju javnost kako niko neće sa SDA. Ima li ikakvih signala da se odnosi ipak mijenjaju, jer i Vi ste u više navrata izjavljivali da su toku neki razgovori, da ste u kontaktu sa predstavnicima nekih stranaka, da ima pregovora…

- Ne može se formirati federalna vlast bez SDA i DF-a. Pa sama SDA je dobila više glasova nego sve tri stranke "Trojke" zajedno. "Trojka" bez pomoći HDZ-a i SNSD-a nema nikakvu snagu u federalnom Domu naroda, a nastupa samouvjereno kao da su oni pobjednici. Može se nastaviti sa djetinjastim insistiranjem da se pobjedničke stranke na vlastitu štetu povuku i omoguće "Trojci" da sa HDZ-om napravi federalnu strukturu vlasti onako servilno kako su napravili Vijeće ministara sa HDZ-om i SNSD-om, ali svima je jasno da od toga nema ništa.

Na šta bi to ličilo, i ko bi tu dominirao, sasvim jasno se vidjelo po amandmanima koje je HDZ ovih dana nametnuo "Trojci". Recimo da nema finansijske pomoći FK Velež, a ima NK Zrinjskom, da nema finansijske podrške bolnicama u Konjicu i Mostaru, u kojima se većinom liječe Bošnjaci, a ima Kliničkom centru kojim upravlja struktura HDZ-a i koji je napravio nevjerovatne dugove, i tako dalje.

Utisak je i da visoki predstavnik Christian Schmidt mijenja retoriku i posljednjim izjavama šalje signal "Osmorki" da se nametanjem svojih odluka više ne namjerava miješati u proces formiranja federalne vlasti. Kako tumačite taj zaokret, kao Schmidtovo prihvatanje rezultata izbora ili bojazan da bi dodatnim intervencijama mogao ugroziti poziciju HDZ-a?

- Radi se o prihvatanju realnosti, sazrijevanju stava međunarodnih predstavnika. Nakon završetka jesenjih izbora oni su kreirali političko-medijski talas koji je trebao da poštedi SNSD i HDZ, a da ukloni SDA i zamijeni je poslušnijom "Trojkom". Potcjenjivali su žilavost i snagu SDA, neki od njih su bez imalo ustručavanja izjavljivali kako će "slomiti" ili "kupiti" koliko treba SDA-ovih delegata u Domu naroda, o čemu je i Nermin Nikšić posvjedočio ovih dana.

Međutim, struktura kadrova SDA se pokazala vjernom, pouzdanom, sposobnom da izbori i sačuva pozicije, a "Trojka" se pokazala nezrelom, prepotentnom, pohlepnom na vlast, nisu poštovali partnere unutar "Osmorke", nisu poštovali vlastite glasače, narod, bili su servilni i popustljivi prema Dodiku i Čoviću, i politički vektori su se okrenuli protiv njih. Nevjerovatno je kakav gubitak kredibiliteta su doživjeli u samo par mjeseci. Sada bi talas nezadovoljstva mogao da pogodi njih.

Da li je bilo zahtjeva iz "Osmorke" prema SDA-u da omogući formiranje vlasti i ako jeste šta se konkretno tražilo, odnosno da li se i nešto nudilo. Nermin Nikšić nedavno je pominjao kako je razmatrana varijanta da se SDA-u ponudi jedno ministarsko mjesto u Federalnoj vladi, ali on to nije prihvatio jer, navodno, nije htio da "toliko ponižava" SDA. Jesu li do Vas došle ikada slične ponude?

- Nikakvu ponudu nisam dobio od Nikšića.

Ako bi SDA ušla u pregovore o formiranju federalne vlasti na kojim uvjetima bi insistirala?

- SDA će ući u pregovore o formiranju vlasti, a da li će to biti kroz par sedmica ili kroz par mjeseci, zavisi od brzine procesa sazrijevanja unutar onoga što je ostalo od "Jedanaestorke", "Osmorke", "Šestorke"...

Prvo o čemu se treba buduća federalna vlast dogovoriti jesu jasni prioriteti djelovanja, ne izlizane fraze i okvirna opredjeljenja nego jasan sadržaj strategija i zakona kojima bi se rasteretila privreda, ubrzala izgradnja infrastrukture, osigurala energetska stabilnost i jeftina energija za građanstvo, efikasnije zaštitio okoliš i tako dalje.

Sljedeće jeste, naravno, raspored pozicija i kompetentnost kadrova. Federacija vuče cijelu Bosnu i Hercegovinu. Bitno je ispred RS-a, ali i istočnih susjeda po rastu BDP-a, porastu budžeta, porastu izvoza i tako dalje. Taj zamah se nije desio sam po sebi. Proizveli smo ga u teškom mandatu obilježenom pandemijom, konstruiranim aferama i blokadama, i nemamo namjeru dopustiti da se on zaustavi i upropasti imenovanjima nekompetentnih.

Jedan od spinova "Osmorke" kojim se vrši pritisak na SDA je priča o navodnom državnom udaru. U izjavama nekih zvaničnika SDA je u više navrata pominjan bunt ukoliko se ne bude poštovala izborna volja građana. Možete li pojasniti o kakvom buntu je riječ i čemu pominjanje džavnog udara, tim prije što ste Vi lično izjavili da SDA nikada neće uraditi nešto što je protiv države i mimo zakona?

- Edo Ramić je izjavio da će "SDA predvoditi narodni bunt ukoliko se pokušaju izdati državni interesi" i dobro je znao o čemu govori jer je prije desetak godina svjedočio pogubnim posljedicama popuštanja SDP-a pred Dodikom kod usvajanja Zakona o prebivalištu.

Naravno da SDA nikada nije ni pomenula državni udar, i da nikada ne bi radila ništa protuzakonito niti na štetu države. SDA zna postići što joj je cilj. Mi smo majstori zaustavljanja štetnih politika i napada na državu. Mislim da je to neupitno. Mi se ne koristimo nasiljem i nikada nismo. Nasilje u preuzimanju vlasti je u više navrata pominjao Konaković, ali mu to njegovi mentori i prateći mediji nisu zamjerili.

Elmedin Konaković, predjednik Naroda i pravde, najglasniji je u optužbama da SDA blokira proces uspostave vlasti. Ponovio je to i nakon izbora za ministra vanjskih poslova. Konkretno, najavio je "reakciju javnosti i građana koji očekuju neku promjenu" ukoliko Refik Lendo izabere put blokade. Kako tumačite tu poruku?

- To je jedna takva prijetnja. Predsjednik stranke koja je osvojila manje od 80.000 glasova prijeti pobunom stranci kojoj je narod dao skoro četverostruko više glasova! Kakva drskost i glupost!?

Haris Silajdžić je u roku od par godina po osnivanju Stranke za BiH podigao rezultat na 170.000 glasova, Radončić SBB na 140.000, Komšić DF drži na solidnih 100.000, pa nisu davali ni slične izjave.

Konakovićev NiP je napravio izvjestan rezultat u Sarajevu, a u ostatku BiH već pada. Narod ne voli aroganciju, a ne vole je ni koalicioni partneri. Uvjerit će se Konaković u to uskoro.

Konaković je poslao i još jednu poruku za SDA, da se okrene, kako je rekao, "onome što bih suštinski, iskreno volio vidjeti, da reformišu jako važnu stranku za BiH. Da se pogledaju u ogledalo i da shvate da niko nije htio sa njima pregovarati o vlasti i da u kratkom roku dobijemo jaku SDA kao dobrog partnera". Kakav je Vaš odgovor na te Konakovićeve želje?

- SDA je promovirala Konakovića, dala mu šansu za političku promociju i napredak. Ružno je uzvratio. Sva njegova politička agenda i nastup su bazirani na napadu na SDA. U politici se na izdaji, nezahvalnosti i neistini mogu postići kratkoročni uspjesi. Ljude možete varati na kratke staze, bilo je niz takvih i prije Konakovića. Nastali, svašta pričali i obećavali, narod umorili i nestali.

Pravi i trajan rezultat se postiže samo ustrajnim i časnim radom. Narod kroz vrijeme sve i svakoga prepozna i smjesti na mjesto koje zaslužuje. Uvjerit će se Konaković i u ovo. A struktura SDA je dovoljno mudra da prozre njegove "dobre želje". Često se pogledamo u ogledalu, i sve što vidimo je SDA džin kojem su ozbiljne stranke do pasa, a Konaković i njegov NiP ni do koljena.