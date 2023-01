Hurtić: Gašenje Pokreta nije opcija, dajmo novim ministrima 100 dana

Novi ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić bio je gost "Rezimea" Federalne televizije u kojem je odgovorio na nekoliko zanimljivih pitanja.

Kako je kompromitovan Pokret za državu? Ko je iznevjerio birače? Kako odgovara na kritike da je Dodikov čovjek? Kakav će biti ministar i čije će interese štititi, bila su neka od njih.

Hurtić je na početku razgovora istakao kako je u politici sve moguće.

- Ko će sutra koalirati, ko će izaći iz koalicije, to je pravo svakog političkog subjekta da odluči. Naravno pozicija ima i ko god govori da nije tu radi pozicije on laže samog sebe. Svi razmišljaju o ulasku u vlast - rekao je Hurtić u "Rezimeu".



On je naveo da su glasovi SDP-a važni jer odlučuju o većini koja ima 23 glasa.

- Vjerujem da će biti razgovora sutra i da će se mnoge stvari otvoriti u kontekstu toga ko će biti dalje većina. Mislim, što se tiče većine u Vijeću ministara, da je tu stvar lakše imenovati nego smijeniti jer je takva procedura - istakao je Hurtić.

Govoreći o novom sazivu Vijeća ministara, Hurtić kaže kako se napadaju ljudi koji još nisu ništa uradili.

Optužbe da je Dodikov čovjek

- Napadaju se da su nekompetentni, da ne znaju raditi i sve druge stvari. Ne mogu ja suditi na osnovu toga da li je neko kriminalac ili nije, da li zna raditi ili nije. Pustimo 100 dana da vidimo ko je šta uradio - kaže on.



O optužbama da je Dodikov čovjek, da je izmanipulisao glasače odgovara:

- Pozicija na kojoj sam sada, da sam sanjao - nisam sanjao. Da sam tražio - nisam tražio. Da sam pitao nekoga da budem na toj poziciji - nisam.

Pokret za državu, po sporazumu koji su potpisali predsjednici 10 političkih subjekata, a da li je neko od njih izmanipulisan pa je potpisao taj sporazum, to nije moje.

Ja kao predsjednik stranke sam potpisao taj sporazum i u njemu tačno sve piše - idemo u vlast bez obzira ko bio većina u RS-u. Tačno se znalo i na državnom nivou. Sve je pisalo samo je to trebalo iščitati i primijeniti.

Da je slučajno većina u Federaciji SDA, DF i SDP vjerujte da bi Pokret za državu bio strateški interes za sljedećih 20 godina. Ova stvar iz Federacije se prenijela na Pokret za državu tako da su dolazili napadi od jednih ljudi prema tome što sam ja kandidat. Mene je predložio Klub Pokreta za državu - izjavio je Hurtić.

On naglašava da se sve svelo na četvrtog delegata.

- Pod zastavom SDS-a su u selo Grapska, gdje je moja rodbina živjela, 10. maja ubijena 33 lica i poslije toga još 24 osobe su sa posebnim potrebama za koje se ni dan danas ne znaju gdje su im kosti. Ni mrtav, a kamoli živ, ne bih glasao za njih. I ne želim da razgovaram o njihovoj politici i dobro pamtim šta su uradili oni - navodi Hurtić.

On ističe da su on i Mirsad Duratović glasali za Vojina Mijatovića.

- Mi nismo se htjeli šarati. Držali smo se principa i onoga što smo se dogovorili. Da smo se dogovorili da glasamo za PDP, ja bih glasao za PDP. Za SDS nikad - izjavio je Hurtić.

Bošnjaci su jedini koji do ovih izbora nisu bili na vlasti u RS

Na pitanje koliko će mu trebati vremena za organizaciju Ministarstva odgovara:

- Preuzeo sam dužnost, danas sam razgovarao sa svim ljudima koji rade u Ministarstvu. Tražio sam informacije na sonovu budžeta koji imamo šta je još šta možemo obezbijediti sredstva za pomaganje ljudi koji su najugroženiji u BiH.

Mene ne interesuje je li to povratnik u Bosanskoj Krupi, u Drvaru, varešu ili u Prijedoru. Želim da pomognemo ljudima. Za mene su prioritet prvo izbjelice pa ljudska prava. Želim da ukrupnimo sredstva i da idemo ka ozbiljnim projektima - ističe Hurtić.

O povratku bosanskog jezika u RS-u kaže da će to biti prioritet.

- Najavio sam da ću pokušati prvo da razgovaram sa ministricom Vlade RS-a, sa premijerom i ako se ne uspijemo dogovoriti onda se to mora dignuti na nivo da Bošnjaci, tj. gospodin Zukan i gospodin Konaković zajedno odemo u Vladu RS-a i probamo to riješiti.

Važan je i ugovor Islamske zajednice sa državom BiH. Sa reisom imam sutra sastanak i pokušat ću to da dignem na nivo. 11 godina to stoji - naglašava on.

Hurtić navodi da Pokret za državu ostaje dio vlast na nivou RS-a.

- Bošnjaci su jedini koji do ovih izbora nisu bili na vlasti u RS. Za sada se niko nije pismeno izjasnio da izlazi iz Pokreta za državu, sem Stranke za BiH koja je izjavila da nije više dio Pokreta za državu - poručio je Hurtić u "Rezimeu" Federalne televizije, dodavši kako gašenje Pokreta za državu nije opcija.