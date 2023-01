Konaković: Režimski mediji svaku nesuglasicu nazivaju raspadom, a njima su veliki neprijatelji EU i SAD

Predsjednik Naroda i pravde i novi ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković se osvrnuo na formiranje nove većine te medijske natpise vezano za formiranje nove vlasti.

- Po pisanju režimskih medija NiP se raspao u USK, koalicija je pukla u ZDK, isporučili smo četvrtog delegata HDZ-u, izdali državu više puta, Dodiku ispunili sve želje, NiP je prevario SDP, a u isto vrijeme SDP je prevario NiP i NS, NS se raspada zbog nesuglasica, većine nema nigdje. Po pisanju tih medija trenutno su nam veliki neprijatelji EU i SAD, visoki predstavnik je nacista i plaćenik, naš put više ne vodi prema Evropi i NATO-u. Svaka nesuglasica unutar koalicije je raspad, a nesuglasica naravno ima, nakon svake nesuglasice sa terena stižu informacije o pozivima ponudama istih onih koji su “završavali” šilje, muje, jakube, nijaze i ostale ruke - piše Konaković.

Priče o opstojnosti države

Ističe da cijeli ambijent prate priče o opstojnosti države koja je ugrožena ako na vlasti ne ostanu oni koji dugo vladaju.

- Svako se kadrovsko rješenje problematizira pa je tako izdaja da u Vijeće ministara imenujemo ministra sigurnosti koji u januaru digne tri prsta, a spašavanje države je kad oni imenuju ministra sigurnosti koji u januaru objavi ratnu sliku sa tri prsta nježno pripijena na obarač mitraljeza. Izdaja je potencijalno imenovanje u OSA-u kadra kojeg su oni imenovali ranije i koji je tamo na istoj poziciji proveo 10 godina - istakao je Konaković.

Teško je sve nabrojati

Kaže da ima toga mnogo, a da je teško nabrojati sve.

- Svojski se trude, to nije iznenađenje. Mi imamo mnogo posla. Prvi su nam dani potvrdili da su državom trgovali, da su na svakom koraku nanosili štetu državi zbog stranačkih interesa, javni novac rasipali zbog pokojeg glasa u kampanji, rodbinu vodali na skupe destinacije i devastirali institucije naše zemlje. E sad, da smo se na sve to obazirali, nikad ne bi stigli ovde gdje smo sad. Sve smo to već prošli kad su gubili Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo, Ilidžu, Centar, Novo Sarajevo… Sad su glasniji i nervozniji, gube mnogo više. A mi smo zato snažniji i iskusniji, lakše se sa lažima i podvalama borimo. Kad oni pojačaju, pojačamo i mi. Zbog svih normalnih ljudi koji od nas očekuju da ispunimo ključno obećanje, da donesemo promjene - zaključio je Konaković.