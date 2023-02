Podaci za januar: Gdje je izmjerena najviša, a gdje najniža temperatura

Meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović na Facebooku je objavio zanimljivu analizu.

Kako je naveo, u gradskim sredinama najhladniji dan ovog mjeseca bio je 30. januar.

- Najniža temperatura izmjerena je u Livnu -9,6 stepeni (30.1.2023. godine). Najtopliji dan bio je 9. januar, a maksimalna vrijednost 10 stepeni izmjerena je 17. januara 2023. godine u Stocu – naveo je Krajinović na Facebooku.

Mjesec je bio topliji od prosjeka, uz posljednja dva dana koja su hladnija baš kao što je prognozirano.

- Kada su planine u pitanju najniža vrijednost -12,7 stepeni izmjerena je na Bjelašnici 27. januara. Odstupanja od dnevnih prosjeka kreću se od 12 do -3 stepena. Rekordi nisu ni došli u pitanje, maksimalni se kreću od 18 do 21 stepen, a minimalni od -29 do -16°C. Tako da 10 stepni maksimum i -9,6 minimum za ovaj januar u poređenju sa rekordima izgledaju smiješno.