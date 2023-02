Hurtić za "Avaz" o ugovoru sa IZ: Na potezu Predsjedništvo BiH

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić susreo se danas sa reisu-l-ulemom IZ u BiH Husein ef. Kavazovićem. Radi se o prvoj zvaničnoj posjeti novoimenovanog ministra, nakon preuzimanja mandata.



- Jedna od tema sastanka je ugovor između Islamske zajednice i države BiH. Što se tiče Vijeća ministara, to je davno završeno. Vijeće ministara više nema nadležnosti nad tim ugovorom i ona je sada na Predsjedništvu BiH. Na sastanku je dogovoreno da sljedeći korak učini član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, zajedno sa ostala dva člana, da upute poziv delegaciji IZ BiH i utvrde daljnju proceduru. IZ BiH traži potpisivanje ugovora, na isti način kako je to učinjeno sa Svetom stolicom i SPC – kazao je Hurtić za portal "Avaza".

Priznavanje bosanskog jezika u RS

Hurtić je najavio da će, osim ugovora sa IZ BIH, jedan od njegovih prioriteta biti i konačno priznavanje bosanskog jezika u RS. Podsjeća da je Ustavom zagarantirano pravo bošnjačkog naroda da jezik kojim govore nazovu bosanskim.

- To samo treba primjenjivati. Šta se desilo, o tome treba razgovarati i to uporno ponavljam, sa političkim predstavnicima iz RS. Da se to stavi na dnevni red i da se pokuša riješiti, da u đačkim knjižicama piše – bosanski jezik. Ali i za djecu u Drvaru ili Bosanskom Grahovu, da u knjižicama piše srpski jezik i da rade po nastavnom planu i programu koji je adekvatan. Dakle da se svima u BiH omogući pravo na njihov jezik, jer to je Ustavom zagarantovano – ističe Hurtić.

Lista prioriteta

Sedam dana je prošlo otkako je preuzeo resor kojeg smatra izuzetno važnim. Hurtić kaže da se trenutno radi na listi prioriteta.

- Jedan od prioriteta svakako će biti povratak. Nikada nije kasno jer imate ljude koji su se vratili svojim kućama, a ne žive dobro. Kako srpska populacija koja se vratila u FBiH, tako i bošnjačka i hrvatska koja se vratila u RS. Tim ljudima se treba pomoći kako bi ostali na svojim ognjištima – dodaje Sevlid Hurtić.