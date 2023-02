Adisa Lepić za "Avaz": Zemaljski muzej rođendan dočekuje u pozitivnoj atmosferi

View this post on Instagram

Zahvaljujući tome što je muzej postao naučna baza Univerziteta u Sarajevo, olakšao se rad ove institucije, bar na nekoliko godina.

- Odmah je puno lakše i jednostavnije uposlenicima, ali i upravi, da rade u svojoj primarnoj namjeni - kazala je Lepić.

Dvije izložbe

U sklopu programa za dan ovog Muzeja, uposlenici su pripremili raznolik sadržaj, kako za one straije, tako i za mlađe generacije.

- Bit će izložba "Zaštita naslijeđa za izgradnju mira" Fondacije "ALIPH", koja godinu ipo finasirala obnovu depoa Zemljaskog muzeja. To je ono nešto što posjetioci ne vide, ali je jako važno. Pored te izložbe bit će predstavljena "Before It's Gone", izložba koja je posvećana oazama na području Maroka koja nestaju - navodi Lepić.

Veliko postignuće

Pored toga što je muzej postao naučna baza Univerziteta u Sarajevu, Lepić ističe i to da je ponosna na izdavanje tri sveske glasnika Zemaljskog muzeja.

- Za prvi dio izdat ćemo dvije, i to za odjeljenje etonolgije, a kasnije i ovu treću za odjeljenje prirodnih nauka - istakla je Lepić.

Za kraj je dodala da će biti i program za djecu i otvorena vrata depoa biblioteke, kao najstarije biblioteke u državi.

Posjetioci će moći razgledavati Sarajevsku hagadu i to u dva termina.