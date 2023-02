Borenović poručio Magazinoviću: Mi ćemo podržati akcize, ali ne znam da li će vaš koalicioni partner SNSD

Na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na dnevnom redu je Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o usaglašavanju teksta Zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH.

Zastupnik Branislav Borenović (PDP) tokom diskusije je rekao da njegova stranka podržava ovaj prijedlog, kao što ga je i ranije podržavala.

- Ne postoji niko van ove sale i sale Doma naroda koji je mogao utjecati na to da mi godinu dana mrcvarimo privredu i naroda ove zemlje zbog akciza. U martu prošle godine je protiv bio SNSD, ali nisu imali dovoljno ruku, ali su u Domu naroda prebacili to u redovnu proceduru. Eto šta znači kad neko ima četiri delegata u Klubu Srba Doma naroda PSBiH. Tada se ušlo u vratolomije da to traje što duže, za koji ne sumnjam da neće proći i ubijeđen sam da će najveći dio zastupnika glasati za ovaj prijedlog, ali ne znam da li će Vaš koalicioni partner SNSD glasati i sve će maske pasti – poručio je Borenović Magazinoviću, koji je predlagač ovog zakona.