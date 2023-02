Policijski komesar Nusret Selimović za "Avaz": Neće mi slomiti kičmu!

Nusret Selimović podnio je jučer ministru Admiru Katici i v. d. premijerke Darji Softić-Kadenić ostavku na mjesto policijskog komesara MUP-a KS.



Na njega su, podsjećamo, mjesecima vršeni pritisci najgore vrste jer pojedinim strukturama očigledno nije odgovarala njegova hrabrost i odlučnost da istraje u namjeri da se otkriju članovi mafije koji su koristili Sky.

Moralan čin

Selimović će ostati na ovoj poziciji dok Vlada KS ne imenuje v. d. komesara. Ali pitanje je hoće li ostavka biti prihvaćena.

U ekskluzivnom razgovoru za „Avaz“ Selimović je pojasnio razloge za ostavku.

- Neću dozvoliti nikome da mi imputira bilo šta što mi ne pripada. Neću dozvoliti nikome da mi bilo čim udari na dostojanstvo, obraz i čast, a u ovom slučaju bojim se da se ide upravo u tom smjeru. Ovo je jedan moralan čin, prije svega. Moja savjest je potpuno čista i mirna i odlazim uzdignute glave, uspravne kičme i svijetla obraza - rekao je.

Selimoviću se mjesecima spočitava da ne postoji dovoljan broj zaposlenih policijskih službenika, da nemaju opremu... Ali pozitivne strane, poput raskrinkavanja Sky mafije, totalno su zanemarene.

- Nažalost, to su činjenice. To je gorka istina. Među onima koji bi trebali da vide i primijete objektivno naše rezultate rada, i donekle da to cijene i daju podršku našem budućem radu, očito, iz njima poznatih razloga, to ne žele. Isto tako, ono što se ističe da je predmet interesiranja nije produkt nerada, neznanja i nezalaganja ni Uprave policije ni policijskog komesara. Nažalost, zbog čega je to tako, možemo samo nagađati. Ali, kao profesionalci, držat ćemo se činjenica - kazao je Selimović.

Tvrdi da javnost treba prosuditi o čemu se radi.



Detaljan izvještaj

- Naš rad protiv osoba koje pripadaju miljeu ozbiljno organiziranog kriminala s međunarodnim obilježjem ne može i ne smije biti u drugom planu. Ne može da ih ne interesira to što je za više od stotinu osoba dostavljena dokumentacija Državnom tužilaštvu u vidu službenih izvještaja o počinjenim krivičnim djelima, ili analize koje indiciraju počinjenje ozbiljnih krivičnih djela iz oblasti organiziranog kriminala, trgovine narkoticima, oružjem, iznude, ucjene, pripremanje likvidacija, pranje novca. Ne može da ne interesira ni borba protiv korupcije u vlastitim redovima, borba protiv korupcije generalno jer, da ih to interesira, željeli bi da im se dostave izvještaji o tome, koliko se zakonski može, a da se ne ugroze istrage, i pružili bi punu podršku radu Uprave policije - potcrtao je Selimović.

Također, kako je rekao, očito ih ne interesira ni ozbiljno smanjenje ukupnog broja krivičnih djela na području KS.



- Jer, naglašavam, to je ozbiljna cifra. Za 16 procenata je smanjen broj ukupno prijavljenih krivičnih djela na području KS. Tim rezultatom se može pohvaliti rijetko koja agencija u ovoj državi, a možda i šire. Ne može da nekoga ne interesira ni potpuna neutralizacija automafije. I vi me pitate jesam li kao pritisak doživio informacije koje su dolazile unaprijed da će biti donesena negativna godišnja ocjena za moj rad u 2022. godini. Ja sam to isto čuo. Kako god, u ovakvim okolnostima, ne možete pozitivno primiti takvu informaciju - rekao je Selimović.

Očistili svoje redove



Komentirajući rezultate rada Uprave policije, Selimović je rekao da su značajno uspjeli očistiti svoje redove od korumpiranih pojedinaca.