Nikšić za "Avaz": Šta su Ogrešević i Marjanović dogovorili još prije izbora!

Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a BiH, rekao je danas za portal "Avaza" da je sve itekako jasno po pitanju Osmorke (sada sedmorke) i daljnjeg funkcioniranja ovih stranaka kada je u pitanju proces formiranja vlasti.

Dogovorili aranžman

Tvrdi da, u vezi Pokreta za nove generacije, "što se tiče SDP-a BiH i naših partnera iz Trojke, oni više nisu dio većine ni na jednom nivou"

- Jučer smo saznali da su još prije izbora dogovorili aranžman sa NES-om o povlačenju Zlatka Miletića iz Zastupničkog doma BiH u korist kandidatkinje NES-a, te o njegovom izboru u Dom naroda BiH. Gospodin Damir Marjanović je trebao obavijestiti Trojku o svojoj namjeri i o tom dogovoru. Mislimo da je to prešutio jer je bio svjestan da u tom slučaju ne bi dobio našu podršku za izbor u Dom naroda FBiH. Na to ima pravo, kao što mi imamo pravo da to smatramo činom kojim je potpuno izgubljeno međusobno povjerenje, te da zbog toga dalja saradnja nije moguća - kaže Nikšić.

Nikšić tvrdi da su jučer redefinisali odnose unutar većine i u odnosu prema drugim partnerima te principe rada.

To se, kako kaže, odnosi na njihove partnere.

- Pravo svih je da unutar svoje kvote koja se određuje na osnovu broja osvojenih mandata prepuštaju određene pozicije partnerima. Očekujemo da potpise za formiranje Vlade FBiH prikupimo do početka iduće sedmice. Maliciozni su i besmisleni spinovi da ćemo potpise većine priložiti međunarodnoj zajednici kako bi se nametnulo imenovanje nove vlade. Njima će kao i javnosti biti prezentirana jasna većina, a potpisi trebaju sutra kad izaberemo predsjednika i potredsjednike Federacije BiH, kako bi od njih zatražili da postupe u skladu sa zakonom i daju saglasnost jasnoj većini za formiranje Vlade FBiH - kaže Nikšić.

Deblokada procesa

Naglašava da će onda o svemu tome obavijestiti i OHR "od kojeg očekuje da, u slučaju antidemokratske blokade uspostave vlasti od strane deklarisane većine, odreaguje i odblokira proces".

- Visoki predstavnik je jasno rekao da je donio odluke u izbornoj noći s namjerom deblokiranja procesa uspostave vlasti, pa u slučaju suprotnog, odnosno zloupotrebe njegove odluke i pojedinih nedorečenosti, logično je da očekujemo da odreaguje i spriječi osporavanje demokratskog prava parlamentarne većine da formira vlast - kaže Nermin Nikšić.