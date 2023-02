Cijene goriva u Bosni i Hecregovini značajno su poskupile, a kako prikazuju podaci apliakcije Federalnog ministartva trgovine Bosne i Hecregovine, najniža cijena dizela u Sarajevu je 2,81 KM, dok je najviša 3,01 KM.

Benzin Super 95 po litru, u Sarajevu iznosi od 2,56 KM do 2,71 KM, dok je Super 98 od 2,61 KM do 3,26 KM. Plin po litru je od 1,36 KM do 1,66 KM.