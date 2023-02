Oglasili se iz kluba "Naš tim" nakon incidenta na Bjelašnici: Dječak je ukoren

- Sa ciljem zaštite djece nećemo u javnost iznositi detalje dječije svađe koja je prerasla u grudvanje i incident u kojem je dječak udario djevojčicu štapom. Izjave jednog od roditelja da je sukob trajao pet minuta su u potpunosti neistinite jer je trener bio na liftu nekoliko sjedalica (sidro) iza - navode iz ovog kluba.

Dječak odstranjen sa treninga

- Čim je na lice mjesta stigao trener, koji u pravilu dolazi nakon što na lift isprati i posljednje dijete iz grupe, dječak je verbalno ukoren te odmah odstranjen sa treninga, odnosno poslat kući, te je o toj mjeri obavješten i njegov roditelj - ističu iz kluba "Naš tim".

Također, navode i to da je djevojčica nastavila sa treningom, a po završetku treninga nastavila slobodno skijanje sa ocem koji se također nalazio na planini, što jasno ukazuje na neistinite navode roditelja.

- Jako važno je istaći da su zvaničnici kluba pozvali roditelje da kontaktiraju policiju ukoliko smatraju da je došlo do bilo kakvih tjelesnih ozljeda djeteta. Tek u večernjim satima dolazi do eskalacije odnosa, a i to nakon što otac djevojčice ne prihvata izvinjenje drugog roditelja, koji ga je kontaktirao telefonom, te zahtjeva od zvaničnika kluba hitno izbacivanje dječaka - navodi se u saopćenju.

Dodaju i to da nakon nekoliko sati to zahtijevano isključenje prelazi u zahtjev za isključenjem dječaka iz svih takmičenja na period od 12 mjeseci.

Disciplinska komisija

- Uprava kluba je odmah pristupila utvrđivanju svih relevantnih činjenica o uzroku, načinu i posljedicama nemilog događaja. Organizirani su pojedinačni i skupni sastanci, zatražene i dostavljene izjave, kako svjedoka, tako i sudionika nemilog događaja - kazali su iz skijaškog kluba.

Naveli su i to da je u sklopu kluba formirana disciplinska komisija koja je sagledala sve dostupne čnjenice i dostavila svoje preporuke upravi na konačno odlučivanje.

- U skladu sa preporukama disciplinske komisije, izrečene su sankcije dječaku u vidu privremene suspenzije - kazali su.

Kažu i to da u klubu grade skijaše, sportiste, ali prije svega zdrave osobe, te da ne opravdavaju bilo koju vrstu nasilja.

- Klub ne toleriše bilo kakvu vrstu nasilja, kako fizičku, tako ni psihičku, te ne potpada pod uticaje i manipulacije niti jedne strane prilikom bilo kakvog neslaganja, bez obzira o kome se radi - navodi se.

Neprihvatljive reakcije

Dodaju i to da ono što je specifično obilježilo ovaj nemili događaj jesu neadekvatne i neprihvatljive reakcije roditelja druge strane, koji nezadovoljni pomenutom odlukom i ozbiljnom pristupu utvrđivanja svih relevantnih činjenica, a ne samo činjenica koje su rezultat njihove mašte, obzirom da ni oni nisu bili na mjestu događaja, odlučuju da organizovano pokrenu medijsku hajku najširih razmjera te demonstriraj svoju nadmoć na društvenim mrežama i medijima.

- U tu svrhu ne prezaju da putem medija i putem socijalnih mreža objavljuju neistine i poluistine, da neosnovano donose zaključke i da neargumentirano blate i kleveću sve koji im nisu podrška u provođenju njihovih nasilnih djela - navedeno je u saopćenju.

Dodaju i to da u tom trenuku, oni veoma svjesno, organizovano pokreću apsolutni mobing nad drugom djecom, drugim roditeljima, kao i kompletnom skijaškom zajednicom.

- Maltretiranje koje sa njihove strane trpe i oni koji ni na koji način nisu bili dio događaja, dovode do situacije da se treća lica obraćaju klubu sa zahtjevom da ih se zaštiti od pritisaka i psihičkog nasilja, jer to ničim nisu zaslužili - stoji u saopćenju.