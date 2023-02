Duraković za "Avaz": Tužit ću CIK za klevetu i povredu časti

Na današnjoj sjednici Centralne izborne komisije (CIK) odlučeno je da se Ćamil Duraković, kao nezavisni kandidat na izborima za predsjednika i potpredsjednika RS, kazni s 3.000 KM zbog zloupotrebe prava u radu biračkih odbora tokom općih izbora 2022. godine.

Članica CIK-a Vanja Bjelica-Prutina rekla je da je Duraković „priznao zloupotrebu“.

Za portal "Avaza" Duraković je rekao da je to jedan "od najvećih nonsensa koje sam doživio".

Obustavljena istraga

- Samo sam u izbornom procesu znao za neku pritužbu opozicije u RS, SDS-a, Vukanovića (Nebojše, op.a.) i njih. Dao sam izjašnjenje u kojem sam precizno objasnio na koji način nezavisni kandidati koji nemaju stranačku infrastrukturu da imaju ljude u svim opštinama u RS, pošto je to moja izborna jedinica. Obrazložio sam da sam imenovao ovlaštene osobe koje su davale članove biračkih odbora. Tako da ja dodira nisam imao s biračkim odborima. Dobio sam odgovor od CIK-a da je ta istraga obustavljena i da od toga nema ništa - istakao je Duraković.

Naglasio je da je ovo što se danas desilo veliki šok za njega.

- Oni govore da je to minimalna kazna, ali ja ne želim da se moje ime provlači kroz medije kao najslabija karika u izbornom procesu. Jer to mogu, jer donose političke odluke. Tražit ću od njih dokument u kojem se pozivaju da sam ja nešto priznao, a nakon toga će dobiti tužbu za klevetu, povredu časti i sve što slijedi. To će moj pravni tim uraditi - naglasio je Duraković, potpredsjednik RS.

Politički kuršlus

Dodao je da je u ovom političkom kuršlusu i zloupotrebama velikih političkih stranaka koje vrše izborni inžinjering pokušao najtransparentnije proći kroz izborni proces.

- Dobijete povjerenje građana, a onda kroz ove političke odluke CIK-a i ala cikova pokušavaju vas diskreditovati u medijima. Znači mi što neko moje ime pokušava provući kao nekoga ko je zloupotrijebio birački odbor ili bilo šta drugo. Kada to budu dokazali na sudu, onda ću uvažavati njihovu odluku. Do tada ćemo stvari dokazivati na sudu - zaključio je Duraković.