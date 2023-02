RAK: Početak perioda izborne šutnje za prijevremene izbore u subotu

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) podsjeća sve pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija na obavezu poštovanja izborne šutnje neposredno pred prijevremene izbore za gradonačelnika Grada Bihać, Tuzla, Srebrenik i Zvornik, te načelnika Općine Bratunac i Vogošća, koji će se održati 05.02.2023. godine.



U poglavlju 16. Mediji u izbornoj kampanji, Izbornog zakona BiH, član 16.11 se kaže: "U toku 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta na teritoriji BiH neće biti nikakvog medijskog izvještavanja o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. Period izborne šutnje traje do zatvaranja biračkih mjesta".

Potpuna zabrana medijskog praćenja bilo kakvih izbornih aktivnosti će stupiti na snagu u subotu, 04.02.2023. godine u 07:00 sati, a trajaće do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do nedjelje, 05.02.2023. godine do 19:00 sati.

Agencija takođe podsjeća na član 16.10 Izbornog zakona BiH u kojem se navodi: “U periodu od 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta, pa do zatvaranja biračkih mjesta neće se objavljivati rezultati istraživanja javnog mnijenja u vezi sa glasanjem i izborima".

Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnjenja stupa na snagu u petak, 03.02.2023. godine u 07:00 sati, a traje do zatvaranja biračkih mjesta.