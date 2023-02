Kako su politički šibicari izgubili dobivenu bitku: Osmorka je mrtva, živjela SDA!

Osmorka više ne postoji. Ovu rečenicu lično je izgovorio Nermin Nikšić, lider najveće stranke ove bivše koalicije. Prethodno su iz SDP-a objavili da je njihova saradnja s pokretom Za nove generacije (ZNG) završena, no to ne znači ni da imamo sedmorku, nego, kako je Nikšić objasnio, sada postoje dva bloka – trojka zajedno Bh. inicijativom Fuada Kasumovića te blok PDA, NES, SBiH i ZNG, kojeg se potonje dvije stranke nisu htjele odreći.



Iako je od početka kao vrlo ambiciozan zadatak izgledao pomiriti interese čak osam političkih stranaka, ovaj savez pukao je već na prvoj prepreci – pri samom procesu formiranja vlasti. Sve je nekako išlo dok se nije došlo do raspodjele pozicija, da bi potom na površinu eruptirali lične sujete, nezadovoljene lične ambicije i međusobna javna pljuvanja.

Trljanje ruku

I dok je SDA u postizbornoj panici mahinacijama i spletkarenjima uspjela doći do 13. delegata u bošnjačkom klubu Doma naroda FBiH te je očajnički najavljivala kako će preko potpredsjednika FBiH blokirati izbor nove vlade i kako se mirno s vlasti neće povući, sada pak mogu zadovoljno trljati ruke.

Tako Nikšić sada najavljuje da će pregovore o formiranju kantonalnih i entitetskih vlasti voditi sa svima, uključujući SDA.

I predsjednik HDZ-a Dragan Čović, nakon što je mjesecima odbijao pregovore, kazao je kako njegova stranka sada pregovora sa SDA.

S druge strane, potpredsjednica Naše stranke Sabina Ćudić pak izričito poručuje kako neće podržati koaliranje sa SDA ni u kom smislu.

Politički diletanti

No, tragedija je što smo, nakon mjeseci pregovora, došli u situaciju da se uopće razmatra mogućnost opstanka SDA u vlasti. Zamah koji je ostvaren pobjedom Denisa Bećirovića i porazom Bakira Izetbegovića morao je biti krunisan formiranjem i Vijeća ministara i Vlade FBiH bez ove stranke. I dok je na nivou države nova vlast na jedvite jade i uspjela, već tu je došlo do pucanja zbog šibicarenja trojca NES – Stranka za BiH – ZNG, koji je priliku za lično uhljebljivanje i grabljenje pozicija stavio iznad historijske – da se jedna do srži korumpirana i destruktivna dinastija odloži na smetljište historije, a društvu ponudi nova nada i perspektiva.

Sada je, međutim, upitno da li će i do kakve promjene doći tamo gdje je budžet najveći, a resursa najviše – na nivou FBiH.

I šta ćemo sad

I šta ćemo sad, rekla bi na sve ovo Konstrakta. Činjenica je da stranke osmorke s HDZ-om imaju blagu natpolovičnu većinu u Parlamentu FBiH, kao i da SDA i DF s HDZ-om mogu birati s kojim će od dva bloka raspadnute osmorke, ili njihovim dijelovima, napraviti komotnu većinu.

Da tragedija

bude veća, upravo bi oni koji su potkopavali koaliciju na državnom nivou, ucjenjivali pozicijama i varali partnere pri izboru delegata u Domu naroda BiH, na kraju mogli ostati kratkih rukava, odnosno bez vlasti.